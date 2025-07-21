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Англия
21 июля 2025, 12:01 | Обновлено 21 июля 2025, 13:32
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Трижды в одну воду. Пеп снова перезагружает Ман Сити

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о кадровой революции в «синем» Манчестере

21 июля 2025, 12:01 | Обновлено 21 июля 2025, 13:32
2776
1
Трижды в одну воду. Пеп снова перезагружает Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Ни одного трофея за 2025 год для «Манчестер Сити». Иначе, как провалом, нынешний сезон для главного гегемона АПЛ последнего десятилетия и не назовешь.

Команда Пепа Гвардиолы проиграла в финале Кубка Англии, на ранней стадии вылетела из Кубка Лиги и Лиги чемпионов, а в чемпионате Англии финишировала третьей. Неудачей окончился и поход за трофеем Клубного чемпионата мира. Все, кино не будет. Электричество кончилось.

Электричество действительно кончилось, потому что одни не могут, другие не тянут, а третьи уходят. Причем все это касается не только футболистов, но и тренерского штаба «горожан».

На протяжении минувшего сезона не раз и не два из «Этихада» доносились слухи о том, что Пеп настолько устал от команды, а команда настолько устала от Пепа, что продолжения банкета уже не будет. Часто доводилось видеть отрешенное лицо каталонца на поединках, где его команда терпела очередное унизительное поражение. А иногда после таких унизительных поражений на лицо Гвардиолы было страшно смотреть в прямом смысле, ибо оно было в увечьях, которые он сам себе наносил.

Тем не менее, Хосеп Гвардиола продолжит возглавлять «Манчестер Сити» и в следующем сезоне. Однако в этом следующем сезоне до неузнаваемости поменяется и тренерский штаб Пепа, да и сама команда.

В первую очередь нужно отметить, что главного «архитектора» проекта «Манчестер Сити» в клубе уже не будет. Речь, понятное дело, о Чики Бегиристайне, работавшего на посту спортивного директора «МС» больше десяти лет.

Бегиристайн – настоящая легенда «Барселоны». Он защищал цвета «блауграны» в качестве футболиста, выиграв с командой историческую, первую Лигу чемпионов, а затем работал в клубе спортивным директором.

Именно Чики «построил» команду, которая под предводительством Франка Райкарда выиграла вторую чемпионскую Лигу, а затем под руководством Пепа Гвардиолы – еще две.

Ушел Бегиристайн из «Барсы», и нет больше для «Барсы» Кубка чемпионов. А ушел Чики в «МанСити». Туда его пригласил тоже бывший функционер «больше, чем клуба» Ферран Сориано. А в 2016-м уже Чики Бегиристайн пригласил в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

И вот по окончании сезона 2024/2025 Чики Бегиристайн покинул «Манчестер Сити». Последние трансферы «горожан» под его руководством – зимой 2024 года – оказались в большинстве своем хаотичные. И, как следствие, провальные.

Но испанца не уволили из «Сити». Он ушел сам. Тут больше всего подходит вариант «я устал, я ухожу».

***

Замена Бегиристайну уже есть. Собственно, эта замена уже вовсю работает на трансферном рынке. Замену зовут Угу Виана.

Виана – тоже не случайный персонаж в футболе. Он выступал за национальную сборную Португалии, защищал цвета «Ньюкасла» и «Спортинга». Именно в клубе из Лиссабона Виана и заработал себе громкий статус кудесника, умеющего за бесценок находить в захолустье настоящие таланты, а потом продавать их за баснословные деньги.

Кроме того, что Угу Виана пригласил в «Спортинг» Дьокереша и Рафинью, он притащил туда и Рубена Аморима, который из ноунейма превратился в одного из самых перспективных тренеров континента.

И вот этот бывший ноунейм возглавил недавно «Манчестер Юнайтед». А его друг и коллега пошел на серьезную должность в «Манчестер Сити».

Getty Images/Global Images Ukraine. Райян Шерки

Покупки «Сити» нынешнего лета – это уже полностью дело рук Угу Вианы. На приобретение Теяни Рейндерса, Райяна Шерки, Райяна Аит-Нури и Маркуса Бетинелли клуб из «синей» части Манчестера потратил чуть больше 130 миллионов евро. Была перспектива потратить все эти деньги исключительно на одного Флориана Вирца, которого очень хотел заполучить Пеп, но в последний момент «горожане» отказались от гонки за немецким плеймейкером, который в итоге оказался в «Ливерпуле».

Шерки и Рейндерс потенциально имеют все основания заменить главного символа полузащиты «Сити» последних лет – Кевина Де Брюйне, который завершил с карьерой на «Этихаде».

Однако не только КДБ нужно будет искать замену на следующий сезон. Очень вероятно, что «Сити» избавится от Грилиша и Гюндогана. Не исключено, что меньше игрового времени будет получать Бернарду Сильва, который тоже не молодеет. Очень даже может быть, что «Сити» придется искать и нового голкипера – Эдерсон уже не столь надежен, как раньше. Эти и другие кадровые проблемы, отчетливо проявившиеся на Клубном чемпионате мира, и будет решать новый спортивный директор «Манчестер Сити».

***

Однако и в штабе самого Гвардиолы изменений не меньше. Собственно, рядом с Пепом на тренерской скамейке теперь будут сидеть абсолютно новые лица. И некоторые из этих лиц – достаточно неожиданные персонажи в контексте «Сити».

Хотя сначала нужно упомянуть о бывших ассистентах Гвардиолы – Домингесе, Висенсе и Лильо. Все они уже покинули команду (еще перед КЧМ). Они вряд ли так «устали», как Бегиристайн, с ними просто не продлили соглашения. Пеп был не против.

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот на их месте будет теперь восседать бывший помощник Юргена Клоппа в «Ливерпуле» Лейндерс. Тоже Пеп, кстати, но он не испанец, а нидерландец. Говорят, именно Лейндерс ставил «красным» знаменитый «гегенпрессинг». Теперь будет ставить нечто подобное в «Сити».

Но одним Лейндерсом представительство бывших из «Ливерпуля» в тренерском штабе Гвардиолы не ограничится. Будет там еще и аналитик Джеймс Фенч.

А еще там будет бывший футболист «Сити» Коло Туре. Закончив активную карьеру, Коло перешел на тренерскую работу. Был в штабе «Лестера», возглавлял «Уиган». Теперь вот будет в штабе Гвардиолы помогать Пепу преодолеть в «Сити» непростую смену поколений.

С двумя предыдущими «сменами» Пеп справился. Можно сказать, сравнительно безболезненно. Однако нынешняя «смена» не только обещает быть самой сложной, но уже и есть таковой. Минувший сезон это отчетливо продемонстрировал.

А дальше ведь будет еще сложнее, ведь новобранцам все равно понадобится время для адаптации. Но даже не это главное. В новый сезон Гвардиола во главе «Сити» входит с новым тренерским штабом. И новым спортивным директором.

Это уже однозначный выход из зоны комфорта. И четкий показатель, что Пеп рискует по-крупному. Посему существует вполне реальный сценарий: упасть еще больнее. Но не исключено, что Пеп и в третий раз выйдет сухим из воды.

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статьи эксклюзив Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 1
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OKs100
Будут за пределами топ 10 в АПЛ. нужно было тратить хотя бы полмиллиарда на трансферы, а не сотню. 
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