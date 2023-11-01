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Англия
01 ноября 2023, 21:05 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:40
138
0

Забарный выйдет в стартовом составе Борнмута на матч с Ливерпулем

Главные тренеры команд определили стартовые составы на матч Кубку ліги

01 ноября 2023, 21:05 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:40
138
0
Забарный выйдет в стартовом составе Борнмута на матч с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главные тренеры «Борнмута» и «Ливерпуля» определили стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч в стартовом составе своей команды.

Борнмут: Раду – Смит, Мефам, Забарный, Керкез, Скотт, Филип, Кристи, Семенио, Соланке, Клюйверт

Запасные: Плэйн, Эронс, Сенеси, Ротуэлл, Траоре, Брукс, О. Данго, Таверниер, Мур.

Ливерпуль: Келлер – Гомес, Матип, Кванса, Цимикас, Эндо, Эллиот, Джонс, Собослаи, Гакпо, Салах.

Запасные: Адриан, Ван Дейк, Конате, Нуньес, Мак Аллистер, Жота, Гравенберх, Скэнлон, Александер-Арнольд.

Матч между «Борнмутом» и «Ливерпулем» начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Борнмут Илья Забарный Ливерпуль Борнмут - Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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