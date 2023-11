Забарный выйдет в стартовом составе Борнмута на матч с Ливерпулем

Главные тренеры «Борнмута» и «Ливерпуля» определили стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч в стартовом составе своей команды.

Борнмут: Раду – Смит, Мефам, Забарный, Керкез, Скотт, Филип, Кристи, Семенио, Соланке, Клюйверт

Запасные: Плэйн, Эронс, Сенеси, Ротуэлл, Траоре, Брукс, О. Данго, Таверниер, Мур.

Ливерпуль: Келлер – Гомес, Матип, Кванса, Цимикас, Эндо, Эллиот, Джонс, Собослаи, Гакпо, Салах.

Запасные: Адриан, Ван Дейк, Конате, Нуньес, Мак Аллистер, Жота, Гравенберх, Скэнлон, Александер-Арнольд.

Матч между «Борнмутом» и «Ливерпулем» начнется в 21:45 по киевскому времени.

