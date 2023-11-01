Забарный выйдет в стартовом составе Борнмута на матч с Ливерпулем
Главные тренеры команд определили стартовые составы на матч Кубку ліги
Главные тренеры «Борнмута» и «Ливерпуля» определили стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка английской лиги.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч в стартовом составе своей команды.
Борнмут: Раду – Смит, Мефам, Забарный, Керкез, Скотт, Филип, Кристи, Семенио, Соланке, Клюйверт
Запасные: Плэйн, Эронс, Сенеси, Ротуэлл, Траоре, Брукс, О. Данго, Таверниер, Мур.
Ливерпуль: Келлер – Гомес, Матип, Кванса, Цимикас, Эндо, Эллиот, Джонс, Собослаи, Гакпо, Салах.
Запасные: Адриан, Ван Дейк, Конате, Нуньес, Мак Аллистер, Жота, Гравенберх, Скэнлон, Александер-Арнольд.
Матч между «Борнмутом» и «Ливерпулем» начнется в 21:45 по киевскому времени.
Our team to face Liverpool 🏆 pic.twitter.com/0iPaabpafL— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 1, 2023
How we line up to face Bournemouth tonight in the #CarabaoCup 📋#BOULIV— Liverpool FC (@LFC) November 1, 2023
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