Потеря для команды Забарного. Сын легенды может перебраться в Ман Юнайтед
Джастин Клюйверт привлекает внимание английского гранда
Нидерландский вингер «Борнмута» Джастин Клюйверт привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Caught Offside.
По информации источника, английский гранд некоторое время следит за 25-летним футболистом и добавил его в свой шорт-лист.
Отцом Джастина является легендарный нападающий Патрик Клюйверт.
Джастин Клюйверт является партнером по команде для украинского защитника Ильи Забарного.
В текущем сезоне Джастин Клюйверт провел 32 матча на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что экс-защитник Динамо рассказал, как играл Забарный в чемпионате Украины
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