Милан планирует продлить контракт с Оливье Жиру

Итальянский «Милан» планирует еще на 2 года продлить контракт с французским нападающим Оливье Жиру, сообщает инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 37-летнего француза действует до завершения сезона 2023/24. Источник отмечает, что лучший бомбардир в истории сборной Франции (54 гола) уже получил 2 соблазнительных предложения на следующий сезон из MLS и Саудовской Аравии.

В этом сезоне Оливье Жиру провел 12 матчей за «Милан», забив 6 голов и отдав 3 ассиста. Игрок отметился интересным эпизодом: в поединке против «Дженоа» ему пришлось встать в ворота.

