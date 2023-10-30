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  4. Милан планирует продлить контракт с Оливье Жиру
Италия
30 октября 2023, 20:09 |
167
0

Милан планирует продлить контракт с Оливье Жиру

Французский нападающий может подписать двухлетнее соглашение

30 октября 2023, 20:09 |
167
0
Милан планирует продлить контракт с Оливье Жиру
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Итальянский «Милан» планирует еще на 2 года продлить контракт с французским нападающим Оливье Жиру, сообщает инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 37-летнего француза действует до завершения сезона 2023/24. Источник отмечает, что лучший бомбардир в истории сборной Франции (54 гола) уже получил 2 соблазнительных предложения на следующий сезон из MLS и Саудовской Аравии.

В этом сезоне Оливье Жиру провел 12 матчей за «Милан», забив 6 голов и отдав 3 ассиста. Игрок отметился интересным эпизодом: в поединке против «Дженоа» ему пришлось встать в ворота.

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Оливье Жиру Милан продление контракта Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Николо Скира
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