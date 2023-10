Микель АРТЕТА: «Хаверц – один из кандидатов на «девятку»

Главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал возможность использовать Кая Хаверца на позиции «девятки».

«Да, он один из кандидатов, поскольку мы играем по-разному. Кай очень хорошо провел время на поле. Это хорошо, и при этом сопернику сложно разобраться, кто будет играть», – сказал Артета.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Кай Хаверц сыграл 13 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

🔴⚪️ Arteta on Kai Havertz as #9: "Yes, he's one of the candidates as we have different profiles".



"For Kai, the minutes that he’s played, he’s been really good. It’s good and it’s difficult for the opponent as well to figure out who will play". pic.twitter.com/nH3IX2LkfW