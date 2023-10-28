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  4. Микель АРТЕТА: «Хаверц – один из кандидатов на «девятку»
Англия
28 октября 2023, 12:34 |
122
0

Микель АРТЕТА: «Хаверц – один из кандидатов на «девятку»

Главный тренер Арсенала – о возможностях Кая Хаверца

28 октября 2023, 12:34 |
122
0
Микель АРТЕТА: «Хаверц – один из кандидатов на «девятку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал возможность использовать Кая Хаверца на позиции «девятки».

«Да, он один из кандидатов, поскольку мы играем по-разному. Кай очень хорошо провел время на поле. Это хорошо, и при этом сопернику сложно разобраться, кто будет играть», – сказал Артета.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Кай Хаверц сыграл 13 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Арсенал Лондон Микель Артета Кай Хаверц Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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