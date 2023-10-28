Микель АРТЕТА: «Хаверц – один из кандидатов на «девятку»

Главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал возможность использовать Кая Хаверца на позиции «девятки».

«Да, он один из кандидатов, поскольку мы играем по-разному. Кай очень хорошо провел время на поле. Это хорошо, и при этом сопернику сложно разобраться, кто будет играть», – сказал Артета.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Кай Хаверц сыграл 13 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.