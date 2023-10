Стали известны все участницы 1/2 финала на малом Итоговом турнире WTA 2023

27 октября завершились все матчи групповой стадии на малом Итоговом турнире WTA 2023.

27 октября, пятница

Первое место в группе «Азалия» заняла Дарья Касаткина. Она выиграл оба поединка, оказавшись сильнее Барборы Крейчиковой и Магды Линетт.

Из группы «Камелия» в полуфинал пробилась Беатрис Хаддад Майя, которая обыграла в 1-м туре Мэдисон Киз, а во 2-м – Каролин Гарсию.

Группу «Орхидея» выиграла Чжэн Циньвень. Китаянка выиграла у Донны Векич и Алены Остапенко.

Самой интригующей оказалась группа «Роза» с Чжу Линь, которая получила WC от организаторов, и двумя «нейтральными» теннисистками: Людмилой Самсоновой и Вероникой Кудерметовой. Все 3 теннисистки выиграли по одному поединку и по лучшему показателю выигранных и проигранных сетов группу возглавила Чжу Линь.

Полуфиналы на турнире WTA Elite Trophy 2023

