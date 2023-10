WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей

Во вторник, 24 октября, в китайском Чжухае стартовал второй по значимости женский Итоговый турнир – WTA Elite Trophy.

12 участниц одиночного разряда были поделены на 4 группы по 3 человека. Со вторника по пятницу прошли поединки группового этапа, в субботу и воскресенье были сыграны полуфиналы и финал.

Финал

29 октября, воскресенье

Полуфиналы

28 октября, суббота

09:00 Дарья Касаткина – Беатрис Хаддад Майя – 4:6, 1:6

11:00 Чжу Линь – Чжэн Циньвень – 5:7, 6:4, 1:6

Матчи группового этапа

24 октября, вторник

10:00 Мэдисон Киз – Беатрис Хаддад Майя – 4:6, 4:6

11:30 Барбора Крейчикова – Магда Линетт – 6:2, 6:4

14:00 Вероника Кудерметова – Чжу Линь – 6:7 (5:7), 1:6

25 октября, среда

10:00 Мэдисон Киз – Каролин Гарсия – 3:6, 6:7 (3:7)

11:30 Барбора Крейчикова – Дарья Касаткина – 5:7, 6:1, 1:6

14:00 Чжэн Циньвень – Донна Векич – 6:4, 6:7 (6:8), 6:4

26 октября, четверг

10:00 Дарья Касаткина – Магда Линетт – 6:3, 6:4

11:30 Алена Остапенко – Донна Векич – 4:6, 6:4, 6:1

14:00 Людмила Самсонова – Чжу Линь – 2:6, 6:2, 6:1

27 октября, пятница

10:00 Беатрис Хаддад Майя – Каролин Гарсия – 6:1, 7:6 (7:4)

11:30 Людмила Самсонова – Вероника Кудерметова – 4:6, 6:3, 5:7

14:00 Алена Остапенко – Чжэн Циньвень – 4:6, 6:1, 2:6

Групповой этап

АЗАЛИЯ

КАМЕЛИЯ

ОРХИДЕЯ

РОЗА

Теннисистка Чжу Линь Кудерметова Самсонова Матчи Сеты / Геймы Чжу Линь - 7:6 (7:5), 6:1 6:2, 2:6, 1:6 2 3/22 Вероника Кудерметова 6:7 (5:7), 1:6 - 6:4, 3:6, 7:5 2 1/23 Людмила Самсонова 2:6, 6:2, 6:1 4:6, 6:3, 5:7 - 2 3/29

Groups have been drawn at the WTA Elite Trophy Zhuhai. The winner of each group advances to the semifinals.

Azalea: Krejcikova, Kasatkina, Linette

Camellia: Keys, Haddad Maia, Garcia

Orchid: Ostapenko, Zheng Qinwen, Vekic

Rose: Samsonova, Kudermetova, Zhu Lin pic.twitter.com/ved0GqHgzd

— WTA Insider (@WTA_insider) October 23, 2023

All roads lead to…

Zhuhai this week. 🤩✨#WTAEliteTrophy #ShineInZhuhai pic.twitter.com/5assPqNjcL

— WTA Elite Trophy (@WTAEliteTrophy) October 23, 2023