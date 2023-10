Романо: Шахтер вскоре назначит нового главного тренера

Донецкий «Шахтер» сейчас активно работает над тем, чтобы назначить нового постоянного главного тренера команды. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, решение по поводу нового тренера будет принято в ближайшие 24 – 48 часов.

Таким образом, спортивный директор клуба Дарио Срна, который сейчас исполняет обязанности главного тренера, на этом посту не задержится надолго. Ранее он дебютировал на тренерском посту победой 3:0 над «ЛНЗ».

Отметим, что в среду, 25 октября «Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов проведет выездной матч против «Барселоны».

