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  4. Романо: Шахтер вскоре назначит нового главного тренера
Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 15:40 | Обновлено 23 октября 2023, 16:23
2184
7

Романо: Шахтер вскоре назначит нового главного тренера

Дарио Срна не задержится в своей должности надолго

23 октября 2023, 15:40 | Обновлено 23 октября 2023, 16:23
2184
7
Романо: Шахтер вскоре назначит нового главного тренера
ФК Шахтер. Дарио Срна

Донецкий «Шахтер» сейчас активно работает над тем, чтобы назначить нового постоянного главного тренера команды. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, решение по поводу нового тренера будет принято в ближайшие 24 – 48 часов.

Таким образом, спортивный директор клуба Дарио Срна, который сейчас исполняет обязанности главного тренера, на этом посту не задержится надолго. Ранее он дебютировал на тренерском посту победой 3:0 над «ЛНЗ».

Отметим, что в среду, 25 октября «Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов проведет выездной матч против «Барселоны».

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Шахтер Донецк Дарио Срна Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 7
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Лига конференций без динамо
Подождите до четверга ,возможно Шахтёр с Срной возьмёт очи с барсой покажет классный футбол можно до зимы и оставить его .
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0
AK.228
За пару годин до матчу с Барсою😁😁
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0
Burevestnik
одне точно зрозуміло :   не  за  баром.   
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0
FunnyCat_____
Э, а сырна же как ? Он же само ЛНЗ с фирменных шахтеровским футболом обыграл 
Ото я ржать буду, если олень там речи выдавал, будто Зидан в Реал вернулся , а его сольют через матч 
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-6
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