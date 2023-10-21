Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Срна начал с победы. Шахтер переиграл ЛНЗ
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
21.10.2023 17:00 – FT 3 : 0
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 18:51 | Обновлено 21 октября 2023, 20:12
3192
66

Срна начал с победы. Шахтер переиграл ЛНЗ

Погоня за «Кривбассом» продолжается

21 октября 2023, 18:51 | Обновлено 21 октября 2023, 20:12
3192
66
Срна начал с победы. Шахтер переиграл ЛНЗ
УПЛ

Неожиданно «Шахтер» во время матчей сборных распрощался с наставником Патриком ван Леувеном и назначил на должность тренера спортивного директора Дарио Срну, который заявил, что его предшественник не играл в, цитата, «шахтерский» футбол. Сам Срна, очевидно, должен был показать, как нужно было играть команде в предыдущих матчах, по крайней мере, попытаться это привить за несколько дней тренировок.

Помочь в этом новоиспеченному тренеру должны были Валерий Бондарь, вернувшийся в состав после длительного отсутствия, вышедший на позицию левого защитника Топалов и впервые появившийся в основе Невертон.

Именно бразилец был в первой половине самым заметным, регулярно совершая рывки по флангу и взаимодействуя с партнерами. Стоит отметить сегодня качественные диагональные передачи, которые, кроме Ракицкого, выполняли сегодня и, например, Бондарь со Степаненко. Последний как раз начал голевую атаку в первом тайме, когда его пас через все поле обработал Зубков, принял и отдал вдоль штрафной. Бондаренко разумно пропустил, а Сикан ударом в девятку открыл счет метров с шестнадцати.

УПЛ

Также в первой половине были заметны часто пытавшийся обострять Крыськив и выполнявший навесы Конопля. Игра находилась под контролем горняков, ЛНЗ ничего до перерыва не смог сделать и, как потом признал Дулуб, провалил первый тайм.

«Горняки» играли уверенно, но игру не было слишком интересно смотреть.

После перерыва событий стало немного больше, но все равно игра зрелищностью не поражала. Правда, у гостей начало что-то выходить впереди. Но такие изменения произошли из-за ухудшения игры в защите, которая начала пропускать много проходов.

Могли закрывать игру Крыськив и Зубков, но с убийственных позиций просто не попадали в ворота. А в ЛНЗ особенно оживил игру вышедший на замену Олейник. Однако ему забить не удалось, в отличие от другого джокера.

УПЛ

Келси поменял Сикана и за пятнадцать минут оставшегося основного времени дважды забил. Сначала Кевин добил попадание в штангу от Бондаренко, а за небольшой промежуток времени оформил дубль, развернувшись в штрафной без должной опеки.

3:0 – теперь будем наблюдать, какой футбол будет в матчах с «Барселоной». Интересно, что слово «шахтерский» Срна снова употребил в послематчевом флеш-интервью.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Шахтер» – ЛНЗ – 3:0.

Сикан, 20, Келси, 82, 90.

Конопля, 78.

«Шахтер»: Ризнык - Конопля, Бондар, Ракицкий, Топалов (Азаров, 57) - Степаненко (Назарина, 85), Крыськив (Егиналду, 85) - Зубков, Бондаренко, Невертон (Судаков, 57) - Сикан (Келси, 76).

ЛНЗ: Пеньков - Насонов, Муравский, Селин (Ковалев, 79) - Стасюк, Рыбалка (Наумець, 69), Калюжный, Бойко, Норенков - Хобленко (Прядун, 69), Шестаков (Олейник, 75).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

«Арена Львов» (Львов).

ШАХТЕР - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Шахтера: Келси - 7,5, Азаров - 5,5, Судаков - 6,0, Назарина - б/о, Егиналду - б/о.

Замены ЛНЗ: Наумец - 5,5, Прядун - 5,0, Олейник - 6,0, Ковалев - б/о.

По теме:
Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд
Стали известны стартовые составы на матч Александрия – Колос
Александр БАНДУРА: «Мы очень легко пропускаем и потому такие результаты»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ отчеты Дарио Срна дебют
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Забарного в матче против Вулверхэмптона
Футбол | 21 октября 2023, 19:31 0
Стала известна оценка Забарного в матче против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Забарного в матче против Вулверхэмптона

«Борнмут» проиграл «волкам» 1:2

На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
Футбол | 21 октября 2023, 10:30 6
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут

«Ингулец» и «Карпаты» уже далеко оторвались от преследователей

Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Футбол | 20.10.2023, 21:28
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
Футбол | 21.10.2023, 13:57
ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Футбол | 20.10.2023, 22:09
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Комментарии 66
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bulba_sumkin
С победой лучший клуб Украины! С отличным дебютом - Дарио! 
Ответить
+9
R1d3r
Шахтер - лучшая команда Украины
Ответить
+8
Лига конференций без динамо
Чемпион на изи выиграл первый матч с Срной ,теперь готовимся к лч ,а динамо боты горят  после матча упл даже в ЛК играть не будут 
Ответить
+5
Показать Скрыть 7 ответов
Віктор Коробка
Шахтар з перемогою! Здається, як грати в шахтарський футбол зрозуміли Келсі та Різник. Ну, можливо ще Стьопа з Ракицьким, але їх кращі роки вже минають. 
Ответить
+5
KvlaD
ЛНЗ 2-4 Дк, ШД 3-0 ЛНЗ. Шахта и тут лучше.
Ответить
+4
Показать Скрыть 4 ответа
Злий Глобинець
От і добре! Вітаємо Даріо з першою перемогою на тренерському містку. Даріо - футбольна людина, і я вірю, що все у нього вийде. Раптом треба буде  спитати поради - подзвонить Йовічевічу
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
ЖОРА Жора124
З перемогою надіюся на Лч)) 
Ответить
+3
Alexander Киев
Браво Шахтар!  вітаю Даріо 
Ответить
+3
Алексей Столетов
З почином, Дарiо! Так тримати! 
Ответить
+3
Перець
З гарним почином
Ответить
+3
AK.228
Класна гра Шахтаря!!
Молодці 👍🤜💪
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Шахтер в первом никаком тайме забил гол на класе, а во втором сыграв на равных или хуже забил еще два. А ЛНЗ сыграв лучше во втором тайме получил заслуженно 2 , а сами могли забить и три, но тренироваться надо.Хобленко ил из позиций лучше Келси, Олийнык тоже, а забивал Келси. Вот и результат
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Frank Pider
Отличный результат лучшего клуба Украины!  А вот у динамы до 80 минуты с ЛНЗ была равная игра. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
ZANREGENT1993
Почему перенесён матч с Черноморцем в следующем туре?
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
ZANREGENT1993
ЛНЗ при всём уважении к к этому клубу - не показатель. У Шахтёра игра с Черноморцем,Зарёй,Днепром- 1,Полесьем, Динамо
Ответить
+1
Игорек
Матвієнко у старт буде тяжко потрапляти!
Ответить
0
zelc006
Супер =пупер=ковбаса!
Ответить
0
AutumnBridge
Вот получил   dimka reznik  в каптёрке свитер  РІЗНИК и сразу 3:0.    RIZNYK одолел Антверпен.   А РЕЗНИК проиграл Ворскле.   
  Вот что значит сделали выводы.     А то Пааатрик.... виноват.     Свитер!
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Статистика 19 ударов у Шахтера 10 в створ,к Лнз 10 один в створ 
Плакса бот тут так  слезы льет 2307 ,что лнз минимум в ничью должна была сыграть с чемпионом 
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
New Zealander
Красені. Тепер треба вигравати від Барси інакше вболівальники вас просто не зрозуміють
Ответить
-7
Показать Скрыть 6 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
20.10.2023, 21:46 19
Футбол
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
20.10.2023, 11:00 2
Футбол
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
19.10.2023, 17:09 5
Футзал
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 14
Футбол
Аль-Айн обыграл Аль-Наср. Бывший клуб Реброва вышел в полуфинал Кубка лиги
Аль-Айн обыграл Аль-Наср. Бывший клуб Реброва вышел в полуфинал Кубка лиги
19.10.2023, 20:38
Футбол
Виктор ВАЦКО: «Степаненко предложил не заявлять его на матч с Мальтой»
Виктор ВАЦКО: «Степаненко предложил не заявлять его на матч с Мальтой»
19.10.2023, 17:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем