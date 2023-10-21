Шахтер Донецк

Неожиданно «Шахтер» во время матчей сборных распрощался с наставником Патриком ван Леувеном и назначил на должность тренера спортивного директора Дарио Срну, который заявил, что его предшественник не играл в, цитата, «шахтерский» футбол. Сам Срна, очевидно, должен был показать, как нужно было играть команде в предыдущих матчах, по крайней мере, попытаться это привить за несколько дней тренировок.

Помочь в этом новоиспеченному тренеру должны были Валерий Бондарь, вернувшийся в состав после длительного отсутствия, вышедший на позицию левого защитника Топалов и впервые появившийся в основе Невертон.

Именно бразилец был в первой половине самым заметным, регулярно совершая рывки по флангу и взаимодействуя с партнерами. Стоит отметить сегодня качественные диагональные передачи, которые, кроме Ракицкого, выполняли сегодня и, например, Бондарь со Степаненко. Последний как раз начал голевую атаку в первом тайме, когда его пас через все поле обработал Зубков, принял и отдал вдоль штрафной. Бондаренко разумно пропустил, а Сикан ударом в девятку открыл счет метров с шестнадцати.

УПЛ

Также в первой половине были заметны часто пытавшийся обострять Крыськив и выполнявший навесы Конопля. Игра находилась под контролем горняков, ЛНЗ ничего до перерыва не смог сделать и, как потом признал Дулуб, провалил первый тайм.

«Горняки» играли уверенно, но игру не было слишком интересно смотреть.

После перерыва событий стало немного больше, но все равно игра зрелищностью не поражала. Правда, у гостей начало что-то выходить впереди. Но такие изменения произошли из-за ухудшения игры в защите, которая начала пропускать много проходов.

Могли закрывать игру Крыськив и Зубков, но с убийственных позиций просто не попадали в ворота. А в ЛНЗ особенно оживил игру вышедший на замену Олейник. Однако ему забить не удалось, в отличие от другого джокера.

УПЛ

Келси поменял Сикана и за пятнадцать минут оставшегося основного времени дважды забил. Сначала Кевин добил попадание в штангу от Бондаренко, а за небольшой промежуток времени оформил дубль, развернувшись в штрафной без должной опеки.

3:0 – теперь будем наблюдать, какой футбол будет в матчах с «Барселоной». Интересно, что слово «шахтерский» Срна снова употребил в послематчевом флеш-интервью.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Шахтер» – ЛНЗ – 3:0.

Сикан, 20, Келси, 82, 90.

Конопля, 78.

«Шахтер»: Ризнык - Конопля, Бондар, Ракицкий, Топалов (Азаров, 57) - Степаненко (Назарина, 85), Крыськив (Егиналду, 85) - Зубков, Бондаренко, Невертон (Судаков, 57) - Сикан (Келси, 76).

ЛНЗ: Пеньков - Насонов, Муравский, Селин (Ковалев, 79) - Стасюк, Рыбалка (Наумець, 69), Калюжный, Бойко, Норенков - Хобленко (Прядун, 69), Шестаков (Олейник, 75).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

«Арена Львов» (Львов).

ШАХТЕР - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Шахтера: Келси - 7,5, Азаров - 5,5, Судаков - 6,0, Назарина - б/о, Егиналду - б/о.

Замены ЛНЗ: Наумец - 5,5, Прядун - 5,0, Олейник - 6,0, Ковалев - б/о.