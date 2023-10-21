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ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 22:23 | Обновлено 21 октября 2023, 22:41
629
7

СРНА: «Счет – на табло. Могли забить 5 или 6 голов. Будем смотреть Барсу»

И.о. главного тренера «Шахтера» прокомментировал матч против ЛНЗ Черкассы

21 октября 2023, 22:23 | Обновлено 21 октября 2023, 22:41
629
7
СРНА: «Счет – на табло. Могли забить 5 или 6 голов. Будем смотреть Барсу»
ФК Шахтер. Дарио Срна

И.о. главного тренера «Шахтера» Дарио Срна дал пресс-конференцию после матча 11-го тура УПЛ с ЛНЗ Черкассы (3:0), в котором он дебютировал на тренерском мостике команды.

– Дарио, это был ваш первый матч в качестве тренера. Что вы ощущали?

– Я сам себя удивил сегодня, потому что не было мандража.

– И второй вопрос: вы говорили, что будете менять футболистов, если они не будут бегать более трех минут, как с этим было сегодня?

– Все бегали больше, чем нужно. При этом иногда была проблема. Что я могу сказать по поводу игры. Счет – на табло. Но если вы спросите, полностью ли я доволен, то я отвечу, что нет. ЛНЗ мог забить два мяча, хотя, с другой стороны, и мы могли забить пять или шесть голов. Однако я вижу, что мы на верном пути. Чувствую, что команда возвращается к своему, «шахтерскому» футболу, который нас украшал последние 20 лет и будет украшать в будущем.

Я радуюсь тем эмоциям, которые они показали на поле и в раздевалке. Думаю, что за эти три дня я хоть немного им помог. Ничего, сегодня отдохнем, а завтра смотрим «Барселону». Едем туда. Барселона – это Барселона. Фаворит. Но я сделаю со своей стороны все, чтобы футболисты пробовали играть в наш футбол. Как говорит наш президент, «лучше проиграть красиво, чем выиграть некрасиво».

– Матвиенко и Судаков были в запасе. Это вы дали им отдохнуть после сборной или перед Барселоной?

– Во-первых, Судаков очень устал. Я с ним разговаривал. Матвиенко получил удар в колено. Я поставил футболистов, которые были здесь и работали. Невертон получил шанс, Топалов получил шанс. Я рассчитываю на всех футболистов, которые есть в команде. И я доволен сегодня всеми игроками: атмосферой, самоотдачей. И самое важное – это добытые три очка.

– Относительно вашего тренерства. Если у вас сейчас будет серия побед, есть ли вероятность, что вы останетесь тренером и клуб не будет искать другого наставника?

– Я вам уже сказал: приду с решением, когда буду готов. А сегодня считаю, что я со своими людьми, работающими в спортивном секторе, могу привести лучшего тренера. Конечно, если мы его не приведем, то я, наверное, останусь. Поэтому работаем над этим.

– Хочется все же уточнить: ведутся ли сейчас переговоры с другими тренерами?

– Да. Ведем переговоры. Не из Украины.

– Из Европы?

– Да.

– Дарио, увидели ли вы сегодня в действиях команды тот самый «шахтерский» футбол, о котором вы упоминали накануне?

– Я в очень многих моментах сегодня видел «шахтерский» футбол. Выход из обороны, каждый созданный момент, каждый гол, который мы забили, – это не далось нам с неба, а это качество футболистов и талант, который они имеют.

– Впереди важный матч Лиги чемпионов с соперником, которого «Шахтер» побеждал в Барселоне. Какие ваши ожидания от этого противостояния?

– Ну, послушайте, мы играем против «Барселоны». Барселона – это всегда Барселона. Хави – это Хави. Я уже сказал, что мы едем туда играть в «шахтерский» футбол. Сделаем все, чтобы футболисты получили удовольствие, чтобы болельщики «Шахтера» были довольны самоотдачей и качеством футбола.

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Дарио Срна чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ пресс-конференция
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 7
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FunnyCat_____
Скорее бы уже шахтеровский футбол против дубля Барсы смотреть!
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AK.228
Дивитись!? Грати треба, Даріо 😁
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0
Лига конференций без динамо
Возможно Сикан в матче с барсой будет вторым Гладким ,кто помнит то матч ,да и джокер Келси сделает свое дело 
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-2
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Kovalchuk
Допинговый серун
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-2
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