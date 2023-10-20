Шахтер Донецк

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

После игр национальных сборных «Шаихтар» стал главным ньюсмейкером УПЛ, уволив ван Леувена и назначив на его место временно Дарио Срну. Но не Срной единственным – вернусь из лазарета Вадерий Бондарь. Тренер ЛНЗ Олег Дулуб имеет очень богатый опыт, в том числе в УПЛ, поэтому должен не упустить возможность испортить тренерский дебют коллеге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - ЛНЗ в украинской версии сайта.