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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 23:43 | Обновлено 20 октября 2023, 23:45
37
0

Шахтер –​​​​​​​ ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги

20 октября 2023, 23:43 | Обновлено 20 октября 2023, 23:45
37
0
Шахтер –​​​​​​​ ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

После игр национальных сборных «Шаихтар» стал главным ньюсмейкером УПЛ, уволив ван Леувена и назначив на его место временно Дарио Срну. Но не Срной единственным – вернусь из лазарета Вадерий Бондарь. Тренер ЛНЗ Олег Дулуб имеет очень богатый опыт, в том числе в УПЛ, поэтому должен не упустить возможность испортить тренерский дебют коллеге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - ЛНЗ в украинской версии сайта.

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Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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