Шахтер Донецк

Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
После игр национальных сборных «Шаихтар» стал главным ньюсмейкером УПЛ, уволив ван Леувена и назначив на его место временно Дарио Срну. Но не Срной единственным – вернусь из лазарета Вадерий Бондарь. Тренер ЛНЗ Олег Дулуб имеет очень богатый опыт, в том числе в УПЛ, поэтому должен не упустить возможность испортить тренерский дебют коллеге.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - ЛНЗ в украинской версии сайта.
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