Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
21.10.2023 17:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 14:38 |
301
6

Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Мотивированные «горняки» против дерзкого дебютанта

20 октября 2023, 14:38 |
301
6
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Шахтер

Донецкий клуб стал главным ньюсмейкером нашего клубного футбола во время международной паузы. Пост наставника команды покинул Патрик ван Леувен, с которым был расторгнут контракт, а исполнять обязанности главного тренера «горняков» теперь будет Дарио Срна. Голландский специалист провел всего 12 официальных матчей у руля «оранжево-черных». Немало шума наделала новость о побеге игрока юниорской команды «Шахтера» Александра Роспутько, который исчез в аэропорту Антверпена и отправился в россию. Впрочем, эта история совсем не относится к жизнедеятельности основной команды «горняков». А вот слухи о заинтересованности «Ювентуса» в услугах Георгия Судакова определенно заслуживают на внимание.

В предыдущих двух матчах чемпионата «Шахтер» набрал всего одно очко, сыграв вничью с «Рухом» и проиграв «Ворскле». В прошлом туре осечкой действующего чемпиона воспользовались «Кривбасс» и «Полесье», которые опередили «горняков» в турнирной таблице. Во время международной паузы донецкая команда, которой тогда еще руководил ван Леувен, провела товарищеский поединок с «Рухом». Встреча завершилась победой «оранжево-черных» со счетом 2:0, голы забили Келси и Невертон. Близок к возвращению на поле Бондарь. Защитник сломал ключицу в конце июля и уже вернулся к полноценным тренировкам. Продолжают находиться в лазарете «Шахтера» Лемкин, Педриньо и Траоре.

ЛНЗ

Черкасский клуб проводит дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге и намерен задержаться в сильнейшем украинском дивизионе. На данный момент ЛНЗ расположился в нижней части турнирной таблицы. Две предыдущие встречи подопечные Олега Дулуба завершили вничью с одинаковым счетом 0:0. В ходе подготовки к противостоянию с «Шахтером» ЛНЗ провел две товарищеские игры с молодежным составом и основой «Черноморца». У дублеров одесского клуба черкасчане выиграли со счетом 6:0, а с главной командой «моряков» сыграли вничью – 1:1.

В предстоящем поединке наставник ЛНЗ Олег Дулуб может одержать 20-ю победу у руля разных клубов УПЛ. «Настроение боевое. Продуктивно поработали во время октябрьской паузы в УПЛ, доволен я и проведенными спаррингами с молодежным и основным составом «Черноморца». При всем уважении к Дарио Срне, как к игроку и функционеру, у него в должности исполняющего обязанности главного тренера не было времени, чтобы внести что-то свое или в авральном порядке наигрывать какие-то новые схемы. На сегодняшний момент единственный плюс в его появлении у руля «Шахтера» это то, что подопечные будут более мотивированными. Мы к этому готовы», - отметил белорусский специалист. В субботу черкасскому клубу не помогут дисквалифицированные Максим Лопыренок и Геннадий Пасич. Но, по словам того же Дулуба, «у нас довольно длинная скамья запасных и их есть кому заменить».

Статистика встреч

Донецкий «Шахтер» и черкасский ЛНЗ ранее в официальных матчах не встречались.

Прогноз на противостояние

Футболисты обеих команд будут сильно мотивированы. «Горняки» после смены наставника и неудачных матчей приложат максимум усилий для достижения победного результата. А подопечные Дулуба, без сомнения, захотят отобрать очки у гранда. По нашему мнению, класс «оранжево-черных» будет определяющим в предстоящей встрече, и «Шахтер» одержит победу.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Крыськив, Сикан

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Ковалев, Селин, Бойко, Олейник, Норенков, Стасюк, Хобленко, Наумец, С.Шестаков

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

21 октября, суббота

«Шахтер» – ЛНЗ
Львов. Стадион «Арена Львов». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ШАХТЕР – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 2:0
По теме:
ВИДЕО. Валерий Бондарь вернулся к тренировкам Шахтера
Чигринский оценил смену тренеру в Шахтере. «Есть психологический подъем»
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Бокс | 20 октября 2023, 08:55 4
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика

Энтони уверен, что он уже устранил этот недостаток

Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
Футбол | 20 октября 2023, 11:52 0
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины

Дмитрий Шутков вошел в тренерский штаб женской сборной

Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Футбол | 20.10.2023, 08:20
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»
Футбол | 20.10.2023, 12:13
Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»
Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Футбол | 20.10.2023, 11:00
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Буде дуже цікаво подивитись на Шахтар!!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Лига конференций без динамо
Азарови тренируется индивидуально ,может не сыграть микро травма у него,да Келси лучше поставить с первых минут  ,а не сикана 
А вообще будет лёгкая победа в первом матче Срны 3-0 минимум Шахтёр выиграет    
Ответить
0
Алекс 19
Нічия.десь рівні команди 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
19.10.2023, 08:12 3
Футбол
Холифилд рассказал, кто из его соперников обладал наибольшей силой удара
Холифилд рассказал, кто из его соперников обладал наибольшей силой удара
18.10.2023, 11:20 1
Бокс
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
18.10.2023, 17:08 15
Футбол
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
19.10.2023, 04:16
Футбол
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
18.10.2023, 20:12 5
Футбол
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43
Бокс
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 10
Футбол
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
19.10.2023, 15:15 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем