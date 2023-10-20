Шахтер Донецк

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Шахтер

Донецкий клуб стал главным ньюсмейкером нашего клубного футбола во время международной паузы. Пост наставника команды покинул Патрик ван Леувен, с которым был расторгнут контракт, а исполнять обязанности главного тренера «горняков» теперь будет Дарио Срна. Голландский специалист провел всего 12 официальных матчей у руля «оранжево-черных». Немало шума наделала новость о побеге игрока юниорской команды «Шахтера» Александра Роспутько, который исчез в аэропорту Антверпена и отправился в россию. Впрочем, эта история совсем не относится к жизнедеятельности основной команды «горняков». А вот слухи о заинтересованности «Ювентуса» в услугах Георгия Судакова определенно заслуживают на внимание.

В предыдущих двух матчах чемпионата «Шахтер» набрал всего одно очко, сыграв вничью с «Рухом» и проиграв «Ворскле». В прошлом туре осечкой действующего чемпиона воспользовались «Кривбасс» и «Полесье», которые опередили «горняков» в турнирной таблице. Во время международной паузы донецкая команда, которой тогда еще руководил ван Леувен, провела товарищеский поединок с «Рухом». Встреча завершилась победой «оранжево-черных» со счетом 2:0, голы забили Келси и Невертон. Близок к возвращению на поле Бондарь. Защитник сломал ключицу в конце июля и уже вернулся к полноценным тренировкам. Продолжают находиться в лазарете «Шахтера» Лемкин, Педриньо и Траоре.

ЛНЗ

Черкасский клуб проводит дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге и намерен задержаться в сильнейшем украинском дивизионе. На данный момент ЛНЗ расположился в нижней части турнирной таблицы. Две предыдущие встречи подопечные Олега Дулуба завершили вничью с одинаковым счетом 0:0. В ходе подготовки к противостоянию с «Шахтером» ЛНЗ провел две товарищеские игры с молодежным составом и основой «Черноморца». У дублеров одесского клуба черкасчане выиграли со счетом 6:0, а с главной командой «моряков» сыграли вничью – 1:1.

В предстоящем поединке наставник ЛНЗ Олег Дулуб может одержать 20-ю победу у руля разных клубов УПЛ. «Настроение боевое. Продуктивно поработали во время октябрьской паузы в УПЛ, доволен я и проведенными спаррингами с молодежным и основным составом «Черноморца». При всем уважении к Дарио Срне, как к игроку и функционеру, у него в должности исполняющего обязанности главного тренера не было времени, чтобы внести что-то свое или в авральном порядке наигрывать какие-то новые схемы. На сегодняшний момент единственный плюс в его появлении у руля «Шахтера» это то, что подопечные будут более мотивированными. Мы к этому готовы», - отметил белорусский специалист. В субботу черкасскому клубу не помогут дисквалифицированные Максим Лопыренок и Геннадий Пасич. Но, по словам того же Дулуба, «у нас довольно длинная скамья запасных и их есть кому заменить».

Статистика встреч

Донецкий «Шахтер» и черкасский ЛНЗ ранее в официальных матчах не встречались.

Прогноз на противостояние

Футболисты обеих команд будут сильно мотивированы. «Горняки» после смены наставника и неудачных матчей приложат максимум усилий для достижения победного результата. А подопечные Дулуба, без сомнения, захотят отобрать очки у гранда. По нашему мнению, класс «оранжево-черных» будет определяющим в предстоящей встрече, и «Шахтер» одержит победу.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Крыськив, Сикан

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Ковалев, Селин, Бойко, Олейник, Норенков, Стасюк, Хобленко, Наумец, С.Шестаков

21 октября, суббота