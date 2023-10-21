21.10.2023 17:00 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига21 октября 2023, 21:01 |
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Шахтер – ЛНЗ – 3:0. Удачное начало от Срны. Видео голов, обзор
Смотрите обзор матча 11-го тура УПЛ
21 октября 2023, 21:01 |
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Сегодня, 21 октября, состоялся матч 11-го тура УПЛ между «Шахтером» и ЛНЗ.
Действующий чемпион Украины уверенно обыграл дебютанта чемпионата со счетом 3:0. Открыл счет в матче Сикан на 20-й минуте, а в конце игры дубль на свой счет записал Келси.
Украинская Премьер-лига. 11 тур.
Шахтер – ЛНЗ – 3:0
Голы: Сикан, 20, Келси, 82, 90.
Предупреждение: Конопля, 78
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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