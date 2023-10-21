Шахтер – ЛНЗ – 3:0. Удачное начало от Срны. Видео голов, обзор

Сегодня, 21 октября, состоялся матч 11-го тура УПЛ между «Шахтером» и ЛНЗ.

Действующий чемпион Украины уверенно обыграл дебютанта чемпионата со счетом 3:0. Открыл счет в матче Сикан на 20-й минуте, а в конце игры дубль на свой счет записал Келси.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

Шахтер – ЛНЗ – 3:0

Голы: Сикан, 20, Келси, 82, 90.

Предупреждение: Конопля, 78

Видеообзор матча: