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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 21:01 |
601
0

Шахтер – ЛНЗ – 3:0. Удачное начало от Срны. Видео голов, обзор

Смотрите обзор матча 11-го тура УПЛ

21 октября 2023, 21:01 |
601
0
Шахтер – ЛНЗ – 3:0. Удачное начало от Срны. Видео голов, обзор
УПЛ.

Сегодня, 21 октября, состоялся матч 11-го тура УПЛ между «Шахтером» и ЛНЗ.

Действующий чемпион Украины уверенно обыграл дебютанта чемпионата со счетом 3:0. Открыл счет в матче Сикан на 20-й минуте, а в конце игры дубль на свой счет записал Келси.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

Шахтер – ЛНЗ – 3:0

Голы: Сикан, 20, Келси, 82, 90.

Предупреждение: Конопля, 78

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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