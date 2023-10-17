Италия17 октября 2023, 06:41 |
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Вожак стаи волков уйдет. Жозе Моуриньо покинет Рому в конце сезона
Переговоров о пролонгации договора между тренером и клубом не ведется
17 октября 2023, 06:41 |
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо покинет римский клуб в конце сезона 2023/24, сообщает Sky Sports Italia.
60-летний португалец и руководство «волков» не собираются продлевать соглашение, которое заканчивается летом 2024 года.
В настоящее время никаких переговоров о пролонгации договора между тренером и джалоросси не ведется.
«Рома» набрала 11 очков после 8 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии A.
Sky Sport: Mourinho and Roma to part ways at the end of the season https://t.co/rd002kZZq8— RomaPress (@ASRomaPress) October 16, 2023
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