Вожак стаи волков уйдет. Жозе Моуриньо покинет Рому в конце сезона

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо покинет римский клуб в конце сезона 2023/24, сообщает Sky Sports Italia.

60-летний португалец и руководство «волков» не собираются продлевать соглашение, которое заканчивается летом 2024 года.

В настоящее время никаких переговоров о пролонгации договора между тренером и джалоросси не ведется.

«Рома» набрала 11 очков после 8 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии A.

