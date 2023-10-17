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  4. Вожак стаи волков уйдет. Жозе Моуриньо покинет Рому в конце сезона
Италия
17 октября 2023, 06:41 |
602
0

Вожак стаи волков уйдет. Жозе Моуриньо покинет Рому в конце сезона

Переговоров о пролонгации договора между тренером и клубом не ведется

17 октября 2023, 06:41 |
602
0
Вожак стаи волков уйдет. Жозе Моуриньо покинет Рому в конце сезона
ФК Рома. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо покинет римский клуб в конце сезона 2023/24, сообщает Sky Sports Italia.

60-летний португалец и руководство «волков» не собираются продлевать соглашение, которое заканчивается летом 2024 года.

В настоящее время никаких переговоров о пролонгации договора между тренером и джалоросси не ведется.

«Рома» набрала 11 очков после 8 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии A.

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Источник Sky Sport Italia
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