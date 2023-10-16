Воспитанник Челси покинет клуб в январе

Английский защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба, скорее всего, покинет клуб в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний футболист хочет иметь регулярную игровую практику, в то время как «синие» не могут гарантировать ему место в составе. В августе Трево должен был переходить в «Баварию», но сделка сорвалась. Еще один раунд переговоров с немецким клубом состоится позже, но гонка за игрока открыта и для других команд.

В сезоне 2023/24 Трево Чалоба не провел на поле ни одной минуты, ведь он до сих пор восстанавливается от травмы бедра. Защитник находится вне игры уже более 2 месяцев.