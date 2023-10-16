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  4. Воспитанник Челси покинет клуб в январе
Англия
16 октября 2023, 12:25 |
428
0

Воспитанник Челси покинет клуб в январе

Трево Чалоба хочет иметь регулярную игровую практику

16 октября 2023, 12:25 |
428
0
Воспитанник Челси покинет клуб в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

Английский защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба, скорее всего, покинет клуб в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний футболист хочет иметь регулярную игровую практику, в то время как «синие» не могут гарантировать ему место в составе. В августе Трево должен был переходить в «Баварию», но сделка сорвалась. Еще один раунд переговоров с немецким клубом состоится позже, но гонка за игрока открыта и для других команд.

В сезоне 2023/24 Трево Чалоба не провел на поле ни одной минуты, ведь он до сих пор восстанавливается от травмы бедра. Защитник находится вне игры уже более 2 месяцев.

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Трево Чалоба Челси Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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