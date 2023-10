Воспитанник Челси покинет клуб в январе

Английский защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба, скорее всего, покинет клуб в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний футболист хочет иметь регулярную игровую практику, в то время как «синие» не могут гарантировать ему место в составе. В августе Трево должен был переходить в «Баварию», но сделка сорвалась. Еще один раунд переговоров с немецким клубом состоится позже, но гонка за игрока открыта и для других команд.

В сезоне 2023/24 Трево Чалоба не провел на поле ни одной минуты, ведь он до сих пор восстанавливается от травмы бедра. Защитник находится вне игры уже более 2 месяцев.

🔵 Both Chelsea and Trevoh Chalobah expect to part ways in January as hope for English CB is to find more space and play on regular basis in 2024.



Discussions will follow after Bayern deal collapsed in August — interest remains but race is open to other clubs too. pic.twitter.com/dUEzUhHuwm