Воспитанник Челси покинет клуб в январе
Трево Чалоба хочет иметь регулярную игровую практику
Английский защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба, скорее всего, покинет клуб в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
24-летний футболист хочет иметь регулярную игровую практику, в то время как «синие» не могут гарантировать ему место в составе. В августе Трево должен был переходить в «Баварию», но сделка сорвалась. Еще один раунд переговоров с немецким клубом состоится позже, но гонка за игрока открыта и для других команд.
В сезоне 2023/24 Трево Чалоба не провел на поле ни одной минуты, ведь он до сих пор восстанавливается от травмы бедра. Защитник находится вне игры уже более 2 месяцев.
🔵 Both Chelsea and Trevoh Chalobah expect to part ways in January as hope for English CB is to find more space and play on regular basis in 2024.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2023
Discussions will follow after Bayern deal collapsed in August — interest remains but race is open to other clubs too. pic.twitter.com/dUEzUhHuwm
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