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  4. London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2023, 11:35 |
1281
7

London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов

Инцидент произошел с вингером во время пребывания в лагере сборной Украины

13 октября 2023, 11:35 |
1281
7
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Накануне с вингером «Челси» Михаилом Мудриком, который находится в расположении сборной Украины и готовится к матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, произошел небольшой инцидент с фанатами.

В тот момент, когда футболисты садились в автобус, один из болельщиков попросил у Мудрика сделать совместное фото, после чего футболист начал уже подниматься по ступенькам, как вслед услышал реплику: «London is red», намекающую на то, что Михаилу, очевидно, стоило бы выбрать в январе нынешнего года трансфер в «Арсенал», а не в «Челси».

В ответ на это Мудрик не растерялся и мгновенно парировал: «Что ты фоткаешь тогда?» Ответить на эту реплику фанатам-провокаторам уже было нечего…

Напомним, сборная Украины завтра сыграет номинально домашний матч против Северной Македонии, который состоится в чешской Праге.

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Челси Арсенал Лондон фанаты видео Украина - Северная Македония выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Лютый Кандибобер
От проблемы у пацанов...лондон блу или ред...
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+1
myroslavmail
по акценту цей чувак точно ніколи не був у Лондоні)
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0
Max77
Сподіваюсь завтра не буде хіт-новини, що відповів той хлопець…
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0
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Remark
Правильно відповів Міша. Реально, це якби фанат Динамо сфоткався з футболістом Шахтаря, а потім сказав, що футбольна Україна біло-блакитна))) 
П.С. І Миколенко молодець, призупинив Михайла, щоб той не повівся на провокацію.
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Dimitri Xizanishvili
ну и новость
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