London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов

Накануне с вингером «Челси» Михаилом Мудриком, который находится в расположении сборной Украины и готовится к матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, произошел небольшой инцидент с фанатами.

В тот момент, когда футболисты садились в автобус, один из болельщиков попросил у Мудрика сделать совместное фото, после чего футболист начал уже подниматься по ступенькам, как вслед услышал реплику: «London is red», намекающую на то, что Михаилу, очевидно, стоило бы выбрать в январе нынешнего года трансфер в «Арсенал», а не в «Челси».

В ответ на это Мудрик не растерялся и мгновенно парировал: «Что ты фоткаешь тогда?» Ответить на эту реплику фанатам-провокаторам уже было нечего…

Fan: London is Red.

Mudryk: why are you asking for a photo then?😭 pic.twitter.com/yYlUCM8FXj