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ATP
11 октября 2023, 18:07 | Обновлено 11 октября 2023, 18:50
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Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае

Карлос неожиданно проиграл Григору Димитрову, Николас Харри выбил Диего Шварцмана

11 октября 2023, 18:07 | Обновлено 11 октября 2023, 18:50
379
0
Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

11 октября завершился матчи 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Шанхае (Китай) в верхней части сетки.

Лидер посева и вторая ракетка мира Карлос Алькарас неожиданно уступил Григору Димитрову. В четвертьфинале представитель Болгарии сыграет против Николаса Харри, который выбил Диего Шварцмана.

Уго Умбер в двух сетах выиграл у Джей-Джея Вульфа. Француз в четвертьфинале поединке встретится с Андрее Рублевым, который обыграл Томми Пола.

Вчера, 10 октября, были сыграны матчи 1/8 финала Мастерса в Шанхае в нижней части турнирной сетки.

АТР 1000 Шанхай. 1/8 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров [18] – 6:4, 2:6, 4:6
Николас Харри [22] – Диего Шварцман – 6:3, 5:7, 6:3
Уго Умбер [32] – Джей-Джей Вульф – 6:1, 6:2
Томми Пол [12] – Андрей Рублев [5] – 5:7, 5:7

Нижняя часть турнирной сетки

Каспер Рууд [12] – Фабиан Марожан – 6:7 (3:7), 6:2, 4:6
Хуберт Хуркач [16] – Чжан Чжичжэнь – 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:4)
Янник Синнер [6] – Бен Шелтон [19] – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)
Франсиско Черундоло [20] – Себастьян Корда [26] – 5:7, 6:7 (6:8)

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Григор Димитров [18] – Николас Харри [22]
Уго Умбер [32] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть турнирной сетки

Фабиан Марожан – Хуберт Хуркач [16]
Бен Шелтон [19] – Себастьян Корда [26]

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Источник Sport.ua
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