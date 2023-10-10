Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Каспер Рууд уступил Фабиану Марожану, Себастьян Корда обыграл Франсиско Черундоло
10 октября состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Шанхае (Китай) в нижней части сетки.
6-й сеяный соревнований Янник Синнер в трех сетах проиграл Бену Шелтону. Американец в четвертьфинале сыграет против Себастьяна Корды, который выбил Франсиско Черундоло.
9-я ракетка мира Каспер Рууд неожиданно проиграл Фабиану Марожану. Представитель Венгрии в 1/4 финала встретится с 17-й номером рейтинга АТР Хубертом Хуркачем. Поляк в трех партиях выиграл у победителя Азиатских игр 2022 Чжана Чжичжэня.
АТР 1000 Шанхай. 1/8 финала
Нижняя часть турнирной сетки
Каспер Рууд [12] – Фабиан Марожан – 6:7 (3:7), 6:2, 4:6
Хуберт Хуркач [16] – Чжан Чжичжэнь – 7:8 (8:6), 4:6, 7:6 (7:4)
Янник Синнер [6] – Бен Шелтон [19] – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)
Франсиско Черундоло [20] – Себастьян Корда [26] – 5:7, 6:7 (6:8)
АТР 1000 Шанхай. Пары 1/4 финала
Нижняя часть турнирной сетки
Фабиан Марожан – Хуберт Хуркач [16]
Бен Шелтон [19] – Себастьян Корда [26]
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