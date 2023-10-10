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ATP
10 октября 2023, 19:22 | Обновлено 10 октября 2023, 19:26
332
0

Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае

Каспер Рууд уступил Фабиану Марожану, Себастьян Корда обыграл Франсиско Черундоло

10 октября 2023, 19:22 | Обновлено 10 октября 2023, 19:26
332
0
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Бен Шелтон

10 октября состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Шанхае (Китай) в нижней части сетки.

6-й сеяный соревнований Янник Синнер в трех сетах проиграл Бену Шелтону. Американец в четвертьфинале сыграет против Себастьяна Корды, который выбил Франсиско Черундоло.

9-я ракетка мира Каспер Рууд неожиданно проиграл Фабиану Марожану. Представитель Венгрии в 1/4 финала встретится с 17-й номером рейтинга АТР Хубертом Хуркачем. Поляк в трех партиях выиграл у победителя Азиатских игр 2022 Чжана Чжичжэня.

АТР 1000 Шанхай. 1/8 финала

Нижняя часть турнирной сетки

Каспер Рууд [12] – Фабиан Марожан – 6:7 (3:7), 6:2, 4:6
Хуберт Хуркач [16] – Чжан Чжичжэнь – 7:8 (8:6), 4:6, 7:6 (7:4)

Янник Синнер [6] – Бен Шелтон [19] – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)
Франсиско Черундоло [20] – Себастьян Корда [26] – 5:7, 6:7 (6:8)

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/4 финала

Нижняя часть турнирной сетки

Фабиан Марожан – Хуберт Хуркач [16]
Бен Шелтон [19] – Себастьян Корда [26]

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ATP Шанхай Каспер Рууд Фабиан Марожан Хуберт Хуркач Чжан Чжичжэнь Янник Синнер Бен Шелтон Франсиско Черундоло Себастьян Корда
Источник Sport.ua
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