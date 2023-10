ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед Руни покинул пост наставника клуба МЛС

37-летний английский специалист и легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Ди Си Юнайтед».

В текущем сезоне МЛС подопечные Руни сыграли все 34 матча и не смогли пробиться в плей-офф.

«Мы поговорили с Уэйном и пришли к выводу, что сейчас нам лучше расстаться. Это решение дает нашему следующему генеральному директору полную возможность привнести новую философию и структуру в нашу спортивную деятельность, что начинается с критического определения главного тренера, который лучше всего будет соответствовать этим принципам», – сказал Джейсон Левиен, генеральный директор и генеральный директор Сопредседатель DC United.



«Мы благодарны Уэйну Руни за все, что он сделал для нашего клуба и для футбола в столице страны, сначала в качестве игрока и капитана «Ди Си Юнайтед», а совсем недавно в качестве нашего тренера. Он остается важной частью семьи «Ди Си Юнайтед», а также ценным и заветным другом».

Уэйн Руни был назначен главным тренером «Черно-красных» 12 июля 2022 года, когда он присоединился к клубу после двухлетнего пребывания на посту тренера «Дерби Каунти» в чемпионате Англии. Несмотря на то, что клуб не попал в плей-офф МЛС 2023 года, Руни улучшил количество очков «Ди Си Юнайтед» в своем первом и единственном полном сезоне у руля, завершив его с 40 очками и рекордом 10-10-14.

Руни присоединился к DC United в июне 2018 года в качестве игрока. За время пребывания в составе «черно-красных» Руни провел 48 матчей, забил 23 гола и отдал еще 15 передач.

D.C. United and Head Coach Wayne Rooney have mutually agreed to part ways.https://t.co/ykE3Qp2FDb