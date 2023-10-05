Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе и Гризманн – в заявке Франции на октябрьские матчи
Чемпионат Европы
05 октября 2023, 19:18 |
132
0

Мбаппе и Гризманн – в заявке Франции на октябрьские матчи

Дидье Дешам сделал свой выбор

05 октября 2023, 19:18 |
132
0
Мбаппе и Гризманн – в заявке Франции на октябрьские матчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Сборная Франции объявила свой состав на два матча, которые команда проведет во время октябрьской паузы. В нее вошли 23 игрока:

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — «ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).

13 октября Франция в матче отбора на Евро-2024 сыграет с Нидерландами, а 17 октября проведет товарищеский матч с Шотландией.

По теме:
Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Обыграют Италию? Англия объявила заявку на октябрьские матча
Северная Македония объявила состав игроков, вызванных на матч с Украиной
сборная Франции по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Футбол | 05 октября 2023, 10:09 14
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона

Ранее Сергей Палкин выражал надежду, что вопрос удастся решить в течение двух недель

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
Футбол | 04 октября 2023, 21:25 1
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде играет с «Антверпеном»

КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
Футбол | 05.10.2023, 09:59
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Футбол | 04.10.2023, 21:41
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»
Футбол | 05.10.2023, 14:41
Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»
Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
05.10.2023, 05:39 2
Футбол
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
03.10.2023, 16:03 36
Футбол
Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине
Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине
03.10.2023, 18:23 1
Теннис
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
04.10.2023, 13:02 25
Футбол
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
04.10.2023, 10:35 14
Футбол
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
03.10.2023, 19:50
Теннис
Риддик Боу сделал надежный прогноз на бой Усик – Фьюри
Риддик Боу сделал надежный прогноз на бой Усик – Фьюри
04.10.2023, 11:51
Бокс
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
05.10.2023, 05:03 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем