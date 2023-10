Мбаппе и Гризманн – в заявке Франции на октябрьские матчи

Сборная Франции объявила свой состав на два матча, которые команда проведет во время октябрьской паузы. В нее вошли 23 игрока:

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — «ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).

13 октября Франция в матче отбора на Евро-2024 сыграет с Нидерландами, а 17 октября проведет товарищеский матч с Шотландией.

