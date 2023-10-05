Мбаппе и Гризманн – в заявке Франции на октябрьские матчи
Дидье Дешам сделал свой выбор
Сборная Франции объявила свой состав на два матча, которые команда проведет во время октябрьской паузы. В нее вошли 23 игрока:
Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — «ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).
13 октября Франция в матче отбора на Евро-2024 сыграет с Нидерландами, а 17 октября проведет товарищеский матч с Шотландией.
𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗜𝗦𝗧 of the 2️⃣3️⃣ players selected for the October games, featuring the return of @Djoninho25 🙌— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 5, 2023
Two matches await the Blues:
13/10 : 🇳🇱🇫🇷 in Amsterdam (Euro 2024 qualifier)
17/10 : 🇫🇷🏴 in Lille (friendly)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/5FBGvmD2FW
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