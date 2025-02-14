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Франция
14 февраля 2025, 05:00 | Обновлено 14 февраля 2025, 05:03
57
0

Дешам вызовет Мбаппе на мартовские матчи сборной Франции

Звездный футболист не играл за «синих» последние четыре матча

14 февраля 2025, 05:00 | Обновлено 14 февраля 2025, 05:03
57
0
Дешам вызовет Мбаппе на мартовские матчи сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что вызовет форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на мартовские матчи.

«Килиан Мбаппе будет играть в марте. Я в этом не сомневаюсь», – сообщил тренер.

Последние четыре матча звездный футболист не вызывался в сборную. Дешам объяснил это тем, что Мбаппе находился в плохой физической форме.

Различные французские СМИ сообщали о конфликте между Мбаппе и Дешамом, однако официальных заявлений ни от тренера, ни от футболиста не было.

За сборную Франции Мбаппе провел 86 матчей и забил 48 голов.

В марте сборная Франции встретится с Хорватией в полуфинальном матче Лиги наций.

Ранее Дидье Дешам назвал Зинедина Зидана идеальным тренером для сборной Франции.

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сборная Франции по футболу Дидье Дешам Килиан Мбаппе
Александр Сильченко Источник: L'Equipe
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