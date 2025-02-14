Дешам вызовет Мбаппе на мартовские матчи сборной Франции
Звездный футболист не играл за «синих» последние четыре матча
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что вызовет форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на мартовские матчи.
«Килиан Мбаппе будет играть в марте. Я в этом не сомневаюсь», – сообщил тренер.
Последние четыре матча звездный футболист не вызывался в сборную. Дешам объяснил это тем, что Мбаппе находился в плохой физической форме.
Различные французские СМИ сообщали о конфликте между Мбаппе и Дешамом, однако официальных заявлений ни от тренера, ни от футболиста не было.
За сборную Франции Мбаппе провел 86 матчей и забил 48 голов.
В марте сборная Франции встретится с Хорватией в полуфинальном матче Лиги наций.
Ранее Дидье Дешам назвал Зинедина Зидана идеальным тренером для сборной Франции.
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