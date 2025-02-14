Дешам вызовет Мбаппе на мартовские матчи сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что вызовет форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на мартовские матчи.

«Килиан Мбаппе будет играть в марте. Я в этом не сомневаюсь», – сообщил тренер.

Последние четыре матча звездный футболист не вызывался в сборную. Дешам объяснил это тем, что Мбаппе находился в плохой физической форме.

Различные французские СМИ сообщали о конфликте между Мбаппе и Дешамом, однако официальных заявлений ни от тренера, ни от футболиста не было.

За сборную Франции Мбаппе провел 86 матчей и забил 48 голов.

В марте сборная Франции встретится с Хорватией в полуфинальном матче Лиги наций.

Ранее Дидье Дешам назвал Зинедина Зидана идеальным тренером для сборной Франции.