После победы 8:0. Ньюкасл подписал контракт с букмекерской конторой BetMGM
Соглашение рассчитано на сезон 2023/24
Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» заключил партнерское соглашение с брендом онлайн-ставок на спорт BetMGM.
Только недавно запущенный в Великобритании, BetMGM — это британский бренд от MGM Resorts International, созданный при помощи компании LeoVegas, принадлежащей MGM (а также использующий технологию спортивных букмекерских контор Камби).
Бренд BetMGM, являющийся официальным партнером клуба в сезоне 2023/24, будет представлен на территории стадиона «Сент-Джеймс Парк».
Этот брендинг будет виден как тем, кто физически присутствует на матчах, так и тем, кто смотрит международные потоковые трансляции.
Питер Сильверстоун, коммерческий директор «Ньюкасл Юнайтед», сказал:
«Мы рады представить BetMGM в качестве официального партнера клуба. BetMGM уже имеет значительное присутствие в городе Ньюкасл, где находится офис компании в Великобритании, поэтому это бизнес, который понимает футбольный клуб, его фанатскую базу и регион.
Мы очень рады сделать этот шаг вместе, и я хотел бы поприветствовать BetMGM в нашей растущей семье партнеров».
Хотя LeoVegas будет отвечать за управление казино-подразделением бренда, Камби подтвердил, что он будет обеспечивать букмекерскую контору BetMGM.
Сэм Бехар, директор BetMGM UK, сказал:
«Возвращение «Ньюкасл Юнайтед» в мировую элиту в этом сезоне — золотой момент для футбольного клуба и его невероятных болельщиков.
Мы гордимся тем, что клуб выбрал BetMGM в качестве одного из своих партнеров по ставкам на предстоящий сезон.
С нашим запуском в Великобритании, это фантастика, что «Ньюкасл Юнайтед» стал частью нашей стабильной команды клубов-партнеров Премьер-лиги».
В воскресенье «Ньюкасл» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 8:0.
🤝 #NUFC have announced a multi-year partnership with newly launched UK ‘iGaming’ and online sports betting brand BetMGM.— Newcastle United FC (@NUFC) September 26, 2023
⚫️⚪️
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперт уверен, что киевляне опередят главного конкурента
Президент «Вереса» рассказал, почему распрощались с транслятором матчей