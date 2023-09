После победы 8:0. Ньюкасл подписал контракт с букмекерской конторой BetMGM

Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» заключил партнерское соглашение с брендом онлайн-ставок на спорт BetMGM.

Только недавно запущенный в Великобритании, BetMGM — это британский бренд от MGM Resorts International, созданный при помощи компании LeoVegas, принадлежащей MGM (а также использующий технологию спортивных букмекерских контор Камби).

Бренд BetMGM, являющийся официальным партнером клуба в сезоне 2023/24, будет представлен на территории стадиона «Сент-Джеймс Парк».

Этот брендинг будет виден как тем, кто физически присутствует на матчах, так и тем, кто смотрит международные потоковые трансляции.

Питер Сильверстоун, коммерческий директор «Ньюкасл Юнайтед», сказал:



«Мы рады представить BetMGM в качестве официального партнера клуба. BetMGM уже имеет значительное присутствие в городе Ньюкасл, где находится офис компании в Великобритании, поэтому это бизнес, который понимает футбольный клуб, его фанатскую базу и регион.

Мы очень рады сделать этот шаг вместе, и я хотел бы поприветствовать BetMGM в нашей растущей семье партнеров».

Хотя LeoVegas будет отвечать за управление казино-подразделением бренда, Камби подтвердил, что он будет обеспечивать букмекерскую контору BetMGM.

Сэм Бехар, директор BetMGM UK, сказал:



«Возвращение «Ньюкасл Юнайтед» в мировую элиту в этом сезоне — золотой момент для футбольного клуба и его невероятных болельщиков.

Мы гордимся тем, что клуб выбрал BetMGM в качестве одного из своих партнеров по ставкам на предстоящий сезон.

С нашим запуском в Великобритании, это фантастика, что «Ньюкасл Юнайтед» стал частью нашей стабильной команды клубов-партнеров Премьер-лиги».

В воскресенье «Ньюкасл» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 8:0.

🤝 #NUFC have announced a multi-year partnership with newly launched UK ‘iGaming’ and online sports betting brand BetMGM.



⚫️⚪️