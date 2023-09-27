Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После победы 8:0. Ньюкасл подписал контракт с букмекерской конторой BetMGM
Англия
27 сентября 2023, 16:53 | Обновлено 27 сентября 2023, 17:05
247
0

После победы 8:0. Ньюкасл подписал контракт с букмекерской конторой BetMGM

Соглашение рассчитано на сезон 2023/24

27 сентября 2023, 16:53 | Обновлено 27 сентября 2023, 17:05
247
0
После победы 8:0. Ньюкасл подписал контракт с букмекерской конторой BetMGM
ФК Ньюкасл

Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» заключил партнерское соглашение с брендом онлайн-ставок на спорт BetMGM.

Только недавно запущенный в Великобритании, BetMGM — это британский бренд от MGM Resorts International, созданный при помощи компании LeoVegas, принадлежащей MGM (а также использующий технологию спортивных букмекерских контор Камби).

Бренд BetMGM, являющийся официальным партнером клуба в сезоне 2023/24, будет представлен на территории стадиона «Сент-Джеймс Парк».

Этот брендинг будет виден как тем, кто физически присутствует на матчах, так и тем, кто смотрит международные потоковые трансляции.

Питер Сильверстоун, коммерческий директор «Ньюкасл Юнайтед», сказал:

«Мы рады представить BetMGM в качестве официального партнера клуба. BetMGM уже имеет значительное присутствие в городе Ньюкасл, где находится офис компании в Великобритании, поэтому это бизнес, который понимает футбольный клуб, его фанатскую базу и регион.

Мы очень рады сделать этот шаг вместе, и я хотел бы поприветствовать BetMGM в нашей растущей семье партнеров».

Хотя LeoVegas будет отвечать за управление казино-подразделением бренда, Камби подтвердил, что он будет обеспечивать букмекерскую контору BetMGM.

Сэм Бехар, директор BetMGM UK, сказал:

«Возвращение «Ньюкасл Юнайтед» в мировую элиту в этом сезоне — золотой момент для футбольного клуба и его невероятных болельщиков.

Мы гордимся тем, что клуб выбрал BetMGM в качестве одного из своих партнеров по ставкам на предстоящий сезон.

С нашим запуском в Великобритании, это фантастика, что «Ньюкасл Юнайтед» стал частью нашей стабильной команды клубов-партнеров Премьер-лиги».

В воскресенье «Ньюкасл» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 8:0.

По теме:
Binance официально объявила об уходе из рынка россии
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам
Ньюкасл азарт букмекеры
Источник Gambling News
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Футбол | 27 сентября 2023, 12:11 8
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»

Эксперт уверен, что киевляне опередят главного конкурента

НАДЕИН: «MEGOGO – это грабеж украинского футбола. Мы пойдем другим путем»
Футбол | 26 сентября 2023, 20:47 11
НАДЕИН: «MEGOGO – это грабеж украинского футбола. Мы пойдем другим путем»
НАДЕИН: «MEGOGO – это грабеж украинского футбола. Мы пойдем другим путем»

Президент «Вереса» рассказал, почему распрощались с транслятором матчей

Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Футбол | 27.09.2023, 09:49
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Футбол | 26.09.2023, 18:55
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Польша не будет играть против российских юношеских команд
Футбол | 27.09.2023, 15:12
Польша не будет играть против российских юношеских команд
Польша не будет играть против российских юношеских команд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
26.09.2023, 07:20
Бокс
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
25.09.2023, 23:23
Футбол
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
25.09.2023, 17:45 121
Футбол
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
25.09.2023, 19:41 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
26.09.2023, 15:06 13
Футбол
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
26.09.2023, 09:48 3
Бокс
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
27.09.2023, 09:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем