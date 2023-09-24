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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
24.09.2023 18:30 – FT 0 : 8
Ньюкасл
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Англия
24 сентября 2023, 20:30 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:53
410
2

Разгром аутсайдера. Ньюкасл отгрузил 8 мячей в ворота Шеффилд Юнайтед

«Сороки» набрали 9 очков и вышли на 8-е место в АПЛ

24 сентября 2023, 20:30 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:53
410
2
Разгром аутсайдера. Ньюкасл отгрузил 8 мячей в ворота Шеффилд Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» на выезде отгрузил 8 мячей команде «Шеффилд Юнайтед» (8:0).

Голы забили Шон Лонгстафф, Дэн Берн, Свен Ботман, Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруну Гимараеш и Александер Исак.

«Сороки» набрали 9 очков и вышли на 8-е место в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» является аутсайдером лиги (20-я позиция, 1 очко).

АПЛ. 6-й тур, 24 сентября

Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 0:8

Голы: Лонгстафф, 21, Берн, 31, Ботман, 35, Уилсон, 56, Гордон, 61, Альмирон, 68, Гимараеш, 73, Исак, 87.

Турнирная таблица

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл Шеффилд Юнайтед Свен Ботман Каллум Уилсон Энтони Гордон Мигель Альмирон Бруно Гимараеш Александер Исак
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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zhyr
і всі різні футболісти))
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ash
Після такого можна й у відставку.
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