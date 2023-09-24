Разгром аутсайдера. Ньюкасл отгрузил 8 мячей в ворота Шеффилд Юнайтед
«Сороки» набрали 9 очков и вышли на 8-е место в АПЛ
В матче 6-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» на выезде отгрузил 8 мячей команде «Шеффилд Юнайтед» (8:0).
Голы забили Шон Лонгстафф, Дэн Берн, Свен Ботман, Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруну Гимараеш и Александер Исак.
«Сороки» набрали 9 очков и вышли на 8-е место в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» является аутсайдером лиги (20-я позиция, 1 очко).
АПЛ. 6-й тур, 24 сентября
Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 0:8
Голы: Лонгстафф, 21, Берн, 31, Ботман, 35, Уилсон, 56, Гордон, 61, Альмирон, 68, Гимараеш, 73, Исак, 87.
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