Анвар Эль-Гази нашел себе новый клуб

Бывший вингер ПСВ Анвар Эль-Гази вскоре станет игроком немецкого «Майнца», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок с лета находится в статусе свободного агента, поэтому «Майнц» сможет его зарегистрировать, даже при условии закрытого трансферного окна. Контракт с голландцем будет подписан на 1 год с возможностью продления на сезон 2024/25.

Напомним, ранее слухи отправляли вингера в «Манчестер Юнайтед».

Последним клубом Анвара Эль-Гази был ПСВ, куда он перешел за 2.5 миллиона евро из «Астон Виллы» летом 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 31 матч, 9 забитых мячей и 2 голевых передачи.

