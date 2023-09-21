Анвар Эль-Гази нашел себе новый клуб
Вингер скоро подпишет контракт с «Майнцом»
Бывший вингер ПСВ Анвар Эль-Гази вскоре станет игроком немецкого «Майнца», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Игрок с лета находится в статусе свободного агента, поэтому «Майнц» сможет его зарегистрировать, даже при условии закрытого трансферного окна. Контракт с голландцем будет подписан на 1 год с возможностью продления на сезон 2024/25.
Напомним, ранее слухи отправляли вингера в «Манчестер Юнайтед».
Последним клубом Анвара Эль-Гази был ПСВ, куда он перешел за 2.5 миллиона евро из «Астон Виллы» летом 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 31 матч, 9 забитых мячей и 2 голевых передачи.
Anwar El Ghazi will become new Mainz player on free transfer, here we go! Deal done — medical tests today 🚨🔴🇳🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2023
Understand contract will be valid until June 2024 with an option to extend until 2025.
First call @Plettigoal, deal now agreed — El Ghazi was available a free agent. pic.twitter.com/47WyXk7fuF
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