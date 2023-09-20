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Англия
20 сентября 2023, 17:04 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:15
497
0

Сандро ТОНАЛИ: «Я не закрываю дверь для Милана»

Полузащитник «Ньюкаслу» рассказал, возможно ли его возвращение в миланский гранд

20 сентября 2023, 17:04 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:15
497
0
Сандро ТОНАЛИ: «Я не закрываю дверь для Милана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассказал, возможно ли его возвращение в состав итальянского «Милана»:

«Возвращение в «Милан»? Я не знаю... Я бы заплатил, чтобы узнать свое будущее. Может, да, может, нет. Футбол - странная штука. Я не закрываю дверь для «Милана». Я не могу и не буду прятать свою любовь и страсть к этому клубу».

Напомним, летом 2023 года «Милан» продал Сандро Тонали в «Ньюкасл» за 64 миллиона евро. Эта история была одной из самых печальных на протяжении трансферного окна, ведь итальянец мечтал провести всю карьеру в «Милане», но руководство клуба соблазнилось деньгами и отпустило игрока.

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Источник Фабрицио Романо
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