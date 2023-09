Сандро ТОНАЛИ: «Я не закрываю дверь для Милана»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассказал, возможно ли его возвращение в состав итальянского «Милана»:

«Возвращение в «Милан»? Я не знаю... Я бы заплатил, чтобы узнать свое будущее. Может, да, может, нет. Футбол - странная штука. Я не закрываю дверь для «Милана». Я не могу и не буду прятать свою любовь и страсть к этому клубу».

Напомним, летом 2023 года «Милан» продал Сандро Тонали в «Ньюкасл» за 64 миллиона евро. Эта история была одной из самых печальных на протяжении трансферного окна, ведь итальянец мечтал провести всю карьеру в «Милане», но руководство клуба соблазнилось деньгами и отпустило игрока.

Sandro Tonali: “Return to AC Milan one day? I don’t know… I’d pay to know my future. Maybe yes, maybe not. Football is strange”, tells Mediaset 🔴⚫️🇮🇹



“I’m not closing the door to AC Milan”.



