Марио Балотелли не нужен в Швейцарии. С ним расторгнут контракт
Итальянец может вернуться в «Адану»
Швейцарский «Сьон» сегодня расторг контракт с итальянским нападающим Марио Балотелли, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в подписании футболиста заинтересован турецкий «Адана Демирспор», за который Марио выступал в сезоне 2021/22. Он отыграл 33 матча в турецком чемпионате, забив 18 голов и отдав 5 ассистов.
В прошлом сезоне на счету 33-летнего Балотелли 21 матч, 6 забитых мячей и 1 голевая передача за «Сьон». Швейцарский клуб год назад заплатил за бывшего игрока сборной Италии (36 матчей, 14 голов) около 2.5 миллионов евро.
Understand Mario Balotelli has decided to part ways with Sion — termination of the contract agreed and signed today! 🚨🔴🇮🇹 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023
Adana Demirspor want to bring Balotelli back to Turkey, as @salimmanav has reported. pic.twitter.com/VSB9fbYCLD
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