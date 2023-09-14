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  4. Марио Балотелли не нужен в Швейцарии. С ним расторгнут контракт
Другие новости
14 сентября 2023, 20:20 |
277
0

Марио Балотелли не нужен в Швейцарии. С ним расторгнут контракт

Итальянец может вернуться в «Адану»

14 сентября 2023, 20:20 |
277
0
Марио Балотелли не нужен в Швейцарии. С ним расторгнут контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Швейцарский «Сьон» сегодня расторг контракт с итальянским нападающим Марио Балотелли, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в подписании футболиста заинтересован турецкий «Адана Демирспор», за который Марио выступал в сезоне 2021/22. Он отыграл 33 матча в турецком чемпионате, забив 18 голов и отдав 5 ассистов.

В прошлом сезоне на счету 33-летнего Балотелли 21 матч, 6 забитых мячей и 1 голевая передача за «Сьон». Швейцарский клуб год назад заплатил за бывшего игрока сборной Италии (36 матчей, 14 голов) около 2.5 миллионов евро.

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Марио Балотелли Адана Демирспор Сьон трансферы чемпионат Турции по футболу чемпионат Швейцарии по футболу расторжение контракта свободный агент Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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