Стал известен стартовый состав Интер Майами на игру из Канзас-Сити

Стал известен состав «Интер Майами» на игру Восточной конференции MLS против «Спортинг Канзас-Сити». Команды находятся внизу турнирной таблицы, но имеют в своем активе серии из нескольких матчей подряд каждая без поражений.

Не смогут помочь своим партнерам ни Лео Месси, ни Сергей Кривцов, отправившиеся помогать своим сборным попасть на ЧМ-2026 и Евро-2024 соответственно, причем Месси уже принес Аргентине победу, а Кривцов помог Украине не проиграть Англии.

Сергио Бускетс и Жордди Альба попали в старт. Игра начнется в 02:30 по Киеву.

Our starters against Sporting ⬇️#MIAvSKC | 7:30PM ET | #MLSSeasonPass on @AppleTV | #KickChildhoodCancer pic.twitter.com/hpJPlgHneN