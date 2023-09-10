Стал известен стартовый состав Интер Майами на игру из Канзас-Сити
Бускетс и Альба – в основе, Месси и Кривцов игру пропускают
Стал известен состав «Интер Майами» на игру Восточной конференции MLS против «Спортинг Канзас-Сити». Команды находятся внизу турнирной таблицы, но имеют в своем активе серии из нескольких матчей подряд каждая без поражений.
Не смогут помочь своим партнерам ни Лео Месси, ни Сергей Кривцов, отправившиеся помогать своим сборным попасть на ЧМ-2026 и Евро-2024 соответственно, причем Месси уже принес Аргентине победу, а Кривцов помог Украине не проиграть Англии.
Сергио Бускетс и Жордди Альба попали в старт. Игра начнется в 02:30 по Киеву.
Our starters against Sporting ⬇️#MIAvSKC | 7:30PM ET | #MLSSeasonPass on @AppleTV | #KickChildhoodCancer pic.twitter.com/hpJPlgHneN— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 9, 2023
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