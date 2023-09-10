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Major League Soccer
10 сентября 2023, 02:20 | Обновлено 10 сентября 2023, 02:32
275
0

Стал известен стартовый состав Интер Майами на игру из Канзас-Сити

Бускетс и Альба – в основе, Месси и Кривцов игру пропускают

10 сентября 2023, 02:20 | Обновлено 10 сентября 2023, 02:32
275
0
Стал известен стартовый состав Интер Майами на игру из Канзас-Сити

Стал известен состав «Интер Майами» на игру Восточной конференции MLS против «Спортинг Канзас-Сити». Команды находятся внизу турнирной таблицы, но имеют в своем активе серии из нескольких матчей подряд каждая без поражений.

Не смогут помочь своим партнерам ни Лео Месси, ни Сергей Кривцов, отправившиеся помогать своим сборным попасть на ЧМ-2026 и Евро-2024 соответственно, причем Месси уже принес Аргентине победу, а Кривцов помог Украине не проиграть Англии.

Сергио Бускетс и Жордди Альба попали в старт. Игра начнется в 02:30 по Киеву.

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Интер Майами Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба Сергей Кривцов стартовые составы Спортинг Канзас-Сити
Источник Sport.ua
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