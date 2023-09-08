Чемпионат мира08 сентября 2023, 09:08 | Обновлено 08 сентября 2023, 09:27
1627
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Аргентина – Эквадор – 1:0. Идеальный штрафной от Месси. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026
08 сентября 2023, 09:08 | Обновлено 08 сентября 2023, 09:27
1627
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В ночь на пятницу, 8 сентября, сборная Аргентины и команда Эквадора провели матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 гола.
Со счетом 1:0 победили аргентинцы, в составе которых автором единственного гола стал Лионель Месси. Нападающий клуба «Интер Майами» на 78-й минуте идеально исполнил удар со штрафного.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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