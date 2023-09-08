В ночь на пятницу, 8 сентября, сборная Аргентины и команда Эквадора провели матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 гола.

Со счетом 1:0 победили аргентинцы, в составе которых автором единственного гола стал Лионель Месси. Нападающий клуба «Интер Майами» на 78-й минуте идеально исполнил удар со штрафного.