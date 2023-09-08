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Чемпионат мира
Аргентина
08.09.2023 03:00 – FT 1 : 0
Эквадор
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Чемпионат мира
08 сентября 2023, 09:08 | Обновлено 08 сентября 2023, 09:27
1627
0

Аргентина – Эквадор – 1:0. Идеальный штрафной от Месси. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026

08 сентября 2023, 09:08 | Обновлено 08 сентября 2023, 09:27
1627
0
Аргентина – Эквадор – 1:0. Идеальный штрафной от Месси. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на пятницу, 8 сентября, сборная Аргентины и команда Эквадора провели матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 гола.

Со счетом 1:0 победили аргентинцы, в составе которых автором единственного гола стал Лионель Месси. Нападающий клуба «Интер Майами» на 78-й минуте идеально исполнил удар со штрафного.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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