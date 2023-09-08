Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Чемпионат мира
Аргентина
08.09.2023 03:00 – FT 1 : 0
Эквадор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2023, 05:10 | Обновлено 08 сентября 2023, 05:21
395
1

Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026

Лионель забил гол на 78 минуте

08 сентября 2023, 05:10 | Обновлено 08 сентября 2023, 05:21
395
1
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся еще один поединок отбора на чемпионат мира 2026 (напомним, началась квалификация в Южной Америке).

Сборная Аргентины минимально выиграла у Эквадора. Единственный гол на 78 минуте забил Лионель Месси.

Отбор на ЧМ-2026. Южная Америка.

Аргентина – Эквадор – 1:0.

Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяико – де Пауль, Фернандес, Макаллистер (Паредес, 67) – Месси (Паласисос, 89), Л. Мартинес (Х. Альварес, 67), Гонсалес (ди Мария, 62).

Эквадор: Галиндес – Уртадо (Прессиадо, 81), Торрес (Мена, 81), Арболеда, Пачо, Эступиньян – Сифуэнтес (Ортис, 77), Груэссо, Кайседо – Плата (Родригес, 77), Валенсия.

Гол: Месси, 78.

Напомним, несколько раньше Парагвай и Перу провели свой матч, он закончился без голов.

По теме:
Колумбия победила Венесуэлу в южноамериканском отборе на ЧМ-2026
Южная Америка. Парагвай и Перу сыграли вничью в квалификации на ЧМ-2026
Президент Ла Лиги: «Мы выросли на 10% без Месси и Роналду»
сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу чемпионат мира по футболу Лионель Месси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 07 сентября 2023, 18:43 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Теннис | 07 сентября 2023, 07:37 6
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин

В четверке сильнейших сразу три представительницы первой десятки

ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
Футбол | 07.09.2023, 16:56
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
Отбор Евро-2024. Непростая победа Польши, Чехия потеряла очки
Футбол | 07.09.2023, 23:42
Отбор Евро-2024. Непростая победа Польши, Чехия потеряла очки
Отбор Евро-2024. Непростая победа Польши, Чехия потеряла очки
Андрей ЛУНИН: «В плане бойцовских качеств Украина сильнее Англии»
Футбол | 07.09.2023, 19:45
Андрей ЛУНИН: «В плане бойцовских качеств Украина сильнее Англии»
Андрей ЛУНИН: «В плане бойцовских качеств Украина сильнее Англии»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
Аргентина взагалі нуляча була, перший удар у ствір завдали аж хв за 20 до завершення матчу. Мессі витягнув аргентинців до перемоги, черговий шедевральний м'яч зі штрафного поклав. іноді здається, що йому легше штрафні лупити, ніж пенальті 
хто триндить що Мессі не заслуговує ЗМ цього року - ви профани в футболі повні
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эден АЗАР: «Настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво»
Эден АЗАР: «Настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво»
07.09.2023, 03:21 11
Футбол
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
06.09.2023, 13:07 2
Бокс
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
06.09.2023, 15:10 14
Футбол
Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
06.09.2023, 15:49 4
Футзал
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
06.09.2023, 13:37
Бокс
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
06.09.2023, 09:14 5
Футбол
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
07.09.2023, 22:09 8
Футбол
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
06.09.2023, 11:39 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем