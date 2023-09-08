Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Лионель забил гол на 78 минуте
Состоялся еще один поединок отбора на чемпионат мира 2026 (напомним, началась квалификация в Южной Америке).
Сборная Аргентины минимально выиграла у Эквадора. Единственный гол на 78 минуте забил Лионель Месси.
Отбор на ЧМ-2026. Южная Америка.
Аргентина – Эквадор – 1:0.
Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяико – де Пауль, Фернандес, Макаллистер (Паредес, 67) – Месси (Паласисос, 89), Л. Мартинес (Х. Альварес, 67), Гонсалес (ди Мария, 62).
Эквадор: Галиндес – Уртадо (Прессиадо, 81), Торрес (Мена, 81), Арболеда, Пачо, Эступиньян – Сифуэнтес (Ортис, 77), Груэссо, Кайседо – Плата (Родригес, 77), Валенсия.
Гол: Месси, 78.
Напомним, несколько раньше Парагвай и Перу провели свой матч, он закончился без голов.
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