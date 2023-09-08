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Парагвай
08.09.2023 01:30 – 90+ 0 : 0
Перу
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Чемпионат мира
08 сентября 2023, 04:27 | Обновлено 08 сентября 2023, 04:31
46
0

Южная Америка. Парагвай и Перу сыграли вничью в квалификации на ЧМ-2026

Команды провели свой стартовый матч в отборе

08 сентября 2023, 04:27 | Обновлено 08 сентября 2023, 04:31
46
0
Южная Америка. Парагвай и Перу сыграли вничью в квалификации на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года, в котором играли национальные сборные Парагвая и Перу. Игра закончилась со счётом 0:0.

Южная Америка. Квалификация на ЧМ-2026.

Парагвай – Перу – 0:0.

Предупреждение: Адвинкула, 15, Араухо, 26 (оба – Перу).

Удаление: Адвинкула, 45 (две ЖК).

Таким образом, команды набрали по одному баллу. Кроме них, свой матч в квалификации уже сыграли Колумбия с Венесуэлой, колумбийцы минимально победили и возглавляют турнирную таблицу.

Напомним, что в южноамериканской квалификации на чемпионат мира десять команд (Колумбия, Аргентина, Парагвай, Перу, Боливия, Уругвай, Чили, Бразилия, Венесуэла и Эквадор) играют турнир в два круга, лучшие шесть команд выходят на чемпионат мира напрямую, а седьмая будет играть стыковой матч.

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Источник Sport.ua
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