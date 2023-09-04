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Нидерланды
04 сентября 2023, 15:40 | Обновлено 04 сентября 2023, 15:54
911
0

Аякс отказался от футболиста, потому что он играет в россии

Эдуард Сперцян остается в «краснодаре»

04 сентября 2023, 15:40 | Обновлено 04 сентября 2023, 15:54
911
0
Аякс отказался от футболиста, потому что он играет в россии
Twitter. Эдуард Сперцян

Амстердамский «Аякс» отказался от трансфера игрока «краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Фабрицио Романо.

Дело не в его игровых качествах, а в том, что он играет в россии. Так это прокомментировал спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат:

«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в россии. Для «Аякса» он мог быть как Де Брюйне в «Манчестер Сити». Особенный игрок, вы не найдете кого-то похожего за такие деньги».

Напомним, решение не подписывать Эдуарда принял наблюдательный совет клуба. Они считают, что во время войны в Украине подписание игрока из россии было бы аморальным поступком.

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Эдуард Сперцян Аякс Краснодар трансферы чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат россии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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