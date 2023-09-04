Аякс отказался от футболиста, потому что он играет в россии

Амстердамский «Аякс» отказался от трансфера игрока «краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Фабрицио Романо.

Дело не в его игровых качествах, а в том, что он играет в россии. Так это прокомментировал спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат:

«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в россии. Для «Аякса» он мог быть как Де Брюйне в «Манчестер Сити». Особенный игрок, вы не найдете кого-то похожего за такие деньги».

Напомним, решение не подписывать Эдуарда принял наблюдательный совет клуба. Они считают, что во время войны в Украине подписание игрока из россии было бы аморальным поступком.