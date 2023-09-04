Аякс отказался от футболиста, потому что он играет в россии
Эдуард Сперцян остается в «краснодаре»
Амстердамский «Аякс» отказался от трансфера игрока «краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Фабрицио Романо.
Дело не в его игровых качествах, а в том, что он играет в россии. Так это прокомментировал спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат:
«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в россии. Для «Аякса» он мог быть как Де Брюйне в «Манчестер Сити». Особенный игрок, вы не найдете кого-то похожего за такие деньги».
Напомним, решение не подписывать Эдуарда принял наблюдательный совет клуба. Они считают, что во время войны в Украине подписание игрока из россии было бы аморальным поступком.
Ajax director Sven Mislintat on not signing Spertsyan: “It wasn’t about his abilities but that he plays in Russia”, told Telegraaf. 🇷🇺— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023
“He could’ve been at Ajax similar to what De Bruyne is at Man City. A special player, you can’t find someone like him for this amount of money”. pic.twitter.com/MR8HwkfLpm
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