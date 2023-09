Аякс отказался от футболиста, потому что он играет в россии

Амстердамский «Аякс» отказался от трансфера игрока «краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Фабрицио Романо.

Дело не в его игровых качествах, а в том, что он играет в россии. Так это прокомментировал спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат:

Напомним, решение не подписывать Эдуарда принял наблюдательный совет клуба. Они считают, что во время войны в Украине подписание игрока из россии было бы аморальным поступком.

Ajax director Sven Mislintat on not signing Spertsyan: “It wasn’t about his abilities but that he plays in Russia”, told Telegraaf. 🇷🇺



“He could’ve been at Ajax similar to what De Bruyne is at Man City. A special player, you can’t find someone like him for this amount of money”. pic.twitter.com/MR8HwkfLpm