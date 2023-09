Трансфер Весино из Лацио в Галатасарай сорвался

Трансфер центрального полузащитника итальянского «Лацио» Матиаса Весино в турецкий «Галатасарай» не состоится, сообщает Фабрицио Романо.

Сделка по переходу 32-летнего Весино отменена. Таким образом, уругвайский полузащитник продолжит выступления в Серии А.

В нынешнем сезоне Матиас Весино в составе «Лацио» сыграл два матча. За прошлый сезон полузащитник в составе итальянского клуба сыграл 44 матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

