Трансфер Весино из Лацио в Галатасарай сорвался
Матиас Весино останется в Серии А
Трансфер центрального полузащитника итальянского «Лацио» Матиаса Весино в турецкий «Галатасарай» не состоится, сообщает Фабрицио Романо.
Сделка по переходу 32-летнего Весино отменена. Таким образом, уругвайский полузащитник продолжит выступления в Серии А.
В нынешнем сезоне Матиас Весино в составе «Лацио» сыграл два матча. За прошлый сезон полузащитник в составе итальянского клуба сыграл 44 матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Vecino to Galatasaray will NOT happen. Deal currently off. ⛔️🟡🔴 https://t.co/EA9784Hy1M— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда украинца пропустила гол от Торино в компенсированное время
Александр Зинченко провел на поле 76 минут