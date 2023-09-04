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  4. Трансфер Весино из Лацио в Галатасарай сорвался
Италия
04 сентября 2023, 12:58 |
55
0

Трансфер Весино из Лацио в Галатасарай сорвался

Матиас Весино останется в Серии А

04 сентября 2023, 12:58 |
55
0
Трансфер Весино из Лацио в Галатасарай сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Весино

Трансфер центрального полузащитника итальянского «Лацио» Матиаса Весино в турецкий «Галатасарай» не состоится, сообщает Фабрицио Романо.

Сделка по переходу 32-летнего Весино отменена. Таким образом, уругвайский полузащитник продолжит выступления в Серии А.

В нынешнем сезоне Матиас Весино в составе «Лацио» сыграл два матча. За прошлый сезон полузащитник в составе итальянского клуба сыграл 44 матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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Лацио Матиас Весино трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Галатасарай трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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