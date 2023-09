РБ Лейпциг разгромил Унион Берлин в гостях, ничья в матче Айнтрахт – Кельн

3 сентября состоялись 2 матча 3-го тура Бундеслиги.

«РБ Лейпциг» в гостях уверенно обыграл «Унион Берлин» со счетом 3:0. Дублем в этом поединке отметился Беньямин Шешко. Еще один гол на свой счет записал Хави Симонс.

На 64-й минуте встречи с поля был удален форвард хозяев Кевин Фолланд.

«Айнтрахт» Франкфурт на своем поле расписал мировую с «Кельном» 1:1.

Бундеслига. 3-й тур. 3 сентября

Айнтрахт Франкфурт – Кельн – 1:1

Голы: Нкунку, 87 – Каинц, 43

Унион Берлин – РБ Лейпциг – 0:3

Голы: Симонс, 51, Шешко, 85, 87

