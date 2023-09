Чемпион мира пропустил от Ливерпуля 3 мяча, Кристал Пэлас обыграл Вулвз

3 сентября состоялись 2 матча 4-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» на своем поле уверенно обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:0. Голами за «красных» отличились Мохамед Салах и Доминик Собослаи, а еще 1 мяч в свои ворота забил Мэтти Кэш.

В воротах «Астон Виллы» стоял чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

В параллельном поединке «Кристал Пэлас» выиграл у «Вулверхэмптона» 3:2. За «орлов» забил Эберечи Эзе, а дубль оформил Одсонн Эдуард. У «волков» отметились Хван Хи Чхан и Матеус Кунья.

АПЛ. 4-й тур. 3 сентября

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 3:2

Голы: Эдуард, 56, 84, Эзе, 78 – Хван Хи Чхан, 65, Кунья, 90+6

Ливерпуль – Астон Вилла – 3:0

Голы: Собослаи, 3, Кэш, 22 (автогол), Салах, 55

Enjoy your Sunday 😘

Defeat on the road. 🐺⏱️ pic.twitter.com/338n0AV5F2

Three goals and three points 🙌 pic.twitter.com/dra7pCTsh8