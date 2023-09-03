3 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ между клубами «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

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Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция