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Чемпионат Англии
Ливерпуль
03.09.2023 16:00 – 6 1 : 0
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 сентября 2023, 16:01 |
74
0

Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура АПЛ

03 сентября 2023, 16:01 |
74
0
Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ между клубами «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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