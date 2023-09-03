03.09.2023 16:00 – 6’ 1 : 0
Англия03 сентября 2023, 16:01 |
74
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Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура АПЛ
03 сентября 2023, 16:01 |
74
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3 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ между клубами «Ливерпуль» и «Астон Вилла».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
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