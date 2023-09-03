Англия03 сентября 2023, 19:58 | Обновлено 03 сентября 2023, 20:04
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Ливерпуль - Астон Вилла - 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
03 сентября 2023, 19:58 | Обновлено 03 сентября 2023, 20:04
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«Ливерпуль» на своем поле уверенно обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:0. Голами за «красных» отличились Мохамед Салах и Доминик Собослаи, а еще 1 мяч в свои ворота забил Мэтти Кэш.
Ливерпуль – Астон Вилла – 3:0
Голы: Собослаи, 3, Кэш, 22 (автогол), Салах, 55
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