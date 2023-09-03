Ливерпуль - Астон Вилла - 3:0. Видео голов и обзор матча

«Ливерпуль» на своем поле уверенно обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:0. Голами за «красных» отличились Мохамед Салах и Доминик Собослаи, а еще 1 мяч в свои ворота забил Мэтти Кэш.

Ливерпуль – Астон Вилла – 3:0

Голы: Собослаи, 3, Кэш, 22 (автогол), Салах, 55