Кристал Пэлас подписал защитника Арсенала

Защитник лондонского «Арсенала» Роб Холдинг переходит в «Кристал Пэлас», также из Лондона, сообщает Фабрицио Романо.

«Кристал Пэлас» подписал 27-летнего Холдинга за четыре миллиона фунтов. У защитника также были варианты из чемпионата Испании, однако он предпочел остаться в Английской премьер-лиге.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Роб Холдинг не играл, а за прошлый сезон сыграл 25 матчей, в которых забил два гола.

Medical ongoing for Rob Holding at Crystal Palace. Done deal and here we go for £4m fee 🚨🔴🔵 #CPFC



Permanent transfer from Arsenal for the centre back who preferred move to Palace over La Liga proposals. pic.twitter.com/eUsRNUO8OG