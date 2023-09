Тоттенхэм подписал хавбека Ноттингем Форест

Лондонский «Тоттенхэм» подписал полузащитника «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона, сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 22-летнего Джонсона составляет 40 миллионов фунтов, а также бонусы на 5 миллионов. В ближайшее время валлийский полузащитник пройдет медосмотр на тренировочной базе «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне в составе «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон сыграл четыре матча, а за прошлый сезон - 44 матча, в которых забил десять голов и сделал три результативных передачи.

Brennan Johnson to Tottenham, here we go! Agreement reached right now with Nottingham Forest on deal in excess of £40m with add-ons included 🚨⚪️ #THFC



Total package up to £45m.



Brennan, on his way to medical tests at Spurs training ground right now.



Priority target, signed. pic.twitter.com/0Mtyq3Uso6