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Англия
01 сентября 2023, 16:53 | Обновлено 01 сентября 2023, 18:11
319
0

Тоттенхэм подписал хавбека Ноттингем Форест

Бреннан Джонсон переезжает в Лондон

01 сентября 2023, 16:53 | Обновлено 01 сентября 2023, 18:11
319
0
Тоттенхэм подписал хавбека Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Бреннан Джонсон

Лондонский «Тоттенхэм» подписал полузащитника «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона, сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 22-летнего Джонсона составляет 40 миллионов фунтов, а также бонусы на 5 миллионов. В ближайшее время валлийский полузащитник пройдет медосмотр на тренировочной базе «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне в составе «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон сыграл четыре матча, а за прошлый сезон - 44 матча, в которых забил десять голов и сделал три результативных передачи.

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трансферы Тоттенхэм Бреннан Джонсон Ноттингем Форест трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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