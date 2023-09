ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал нового вратаря

Английский «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил подписание вратаря Алтая Байындыра из турецкого «Фенербахче».

Официальная сумма трансфера не разглашается, но надежные инсайдеры сообщают о сумме в районе 6-7 миллионов евро. 25-летний турецкий голкипер подпишет с «красными дьяволами» четырехлетний контракт с возможностью пролонгации еще на 1 год.

В мае 2021 Алтай Байындыр дебютировал за национальную сборную Турции. До этого он прошел все уровни молодежек: 14 матчей за команды U17-U21. В составе главной команды Турции на его счету 5 встреч.

Our GK Union: ➕1️⃣



Welcome to United, @AltayBayindir_1! 🇹🇷🧤#MUFC