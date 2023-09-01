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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал нового вратаря
Англия
01 сентября 2023, 15:18 |
168
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал нового вратаря

Алтай Байындыр подписал контракт с английским грандом

01 сентября 2023, 15:18 |
168
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал нового вратаря
ФК Манчестер Юнайтед. Алтай Байындыр

Английский «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил подписание вратаря Алтая Байындыра из турецкого «Фенербахче».

Официальная сумма трансфера не разглашается, но надежные инсайдеры сообщают о сумме в районе 6-7 миллионов евро. 25-летний турецкий голкипер подпишет с «красными дьяволами» четырехлетний контракт с возможностью пролонгации еще на 1 год.

В мае 2021 Алтай Байындыр дебютировал за национальную сборную Турции. До этого он прошел все уровни молодежек: 14 матчей за команды U17-U21. В составе главной команды Турции на его счету 5 встреч.

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Алтай Байындыр Манчестер Юнайтед Фенербахче трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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