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  4. Ливерпуль договорился о трансфере еще одного полузащитника
Англия
31 августа 2023, 21:12 |
1305
1

Ливерпуль договорился о трансфере еще одного полузащитника

«Бавария» согласилась отпустить Райана Гравенберха

31 августа 2023, 21:12 |
1305
1
Ливерпуль договорился о трансфере еще одного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гравенберх

Английский «Ливерпуль» договорился с немецкой «Баварией» о трансфере 21-летнего центрального полузащитника Райана Гравенберха, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Фабрицио Романо подтверждает эту информацию.

Мерсисайдцы заплатят за игрока 40 миллионов евро, он подпишет долгосрочный контракт. Воспитанник «Аякса» уже летит в Ливерпуль, чтобы завтра, 1 сентября, в последний день трансферного окна, пройти медосмотр и завершить свой переход.

В прошлом сезоне Райан отыграл всего 937 минут за «Баварию», забив 1 гол и отдав 1 ассист.

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Райан Гравенберх Ливерпуль Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Дэвид Орнштейн Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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pouhist2
выродили наконец то,бездарное руководство клуба
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