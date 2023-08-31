Ливерпуль договорился о трансфере еще одного полузащитника
«Бавария» согласилась отпустить Райана Гравенберха
Английский «Ливерпуль» договорился с немецкой «Баварией» о трансфере 21-летнего центрального полузащитника Райана Гравенберха, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Фабрицио Романо подтверждает эту информацию.
Мерсисайдцы заплатят за игрока 40 миллионов евро, он подпишет долгосрочный контракт. Воспитанник «Аякса» уже летит в Ливерпуль, чтобы завтра, 1 сентября, в последний день трансферного окна, пройти медосмотр и завершить свой переход.
В прошлом сезоне Райан отыграл всего 937 минут за «Баварию», забив 1 гол и отдав 1 ассист.
Ryan Gravenberch to Liverpool, here we go! €40m plus €5m in add-ons, 5 year deal, he will fly to Liverpool this evening 🚨🔴 #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023
Agreement in place and medical tests booked.
Deal was negotiated by Jose Fortes Rodrigues from Raiola. pic.twitter.com/ldqyzA2V4F
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