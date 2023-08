ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал замену для Кайседо

Камерунский опорный полузащитник Карлос Балеба официально перешел из французского «Лилля» в английский «Брайтон».

«Чайки» заплатили за 19-летнего таланта 27 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро прописаны в сделке в качестве бонусов. Сам игрок подписал с клубом пятилетний контракт.

Портал Transfermarkt оценивает Карлоса Балебу всего лишь в 5 миллионов евро, но после рекордного трансфера Мойсеса Кайседо в «Челси» у «Брайтона» есть возможность переплатить за нужного им футболиста.

Интересно, что Карлос меняет одного экс-тренера «Шахтера» на другого. В «Лилле» он работал с Паулу Фонсекой (возглавлял «горняков» с 2016 по 2019 год), а в «Брайтоне» его будет тренировать Роберто Де Дзерби (коуч «Шахтера» в сезоне 2021/22).

We're delighted to confirm the signing of Carlos Baleba from Lille, for undisclosed terms! 🙌