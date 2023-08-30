Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал замену для Кайседо
Англия
30 августа 2023, 13:29 |
642
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал замену для Кайседо

Карлос Балеба стал игроком команды Де Дзерби

30 августа 2023, 13:29 |
642
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал замену для Кайседо
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Балеба

Камерунский опорный полузащитник Карлос Балеба официально перешел из французского «Лилля» в английский «Брайтон».

«Чайки» заплатили за 19-летнего таланта 27 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро прописаны в сделке в качестве бонусов. Сам игрок подписал с клубом пятилетний контракт.

Портал Transfermarkt оценивает Карлоса Балебу всего лишь в 5 миллионов евро, но после рекордного трансфера Мойсеса Кайседо в «Челси» у «Брайтона» есть возможность переплатить за нужного им футболиста.

Интересно, что Карлос меняет одного экс-тренера «Шахтера» на другого. В «Лилле» он работал с Паулу Фонсекой (возглавлял «горняков» с 2016 по 2019 год), а в «Брайтоне» его будет тренировать Роберто Де Дзерби (коуч «Шахтера» в сезоне 2021/22).

По теме:
Реал больше никого не подпишет этим летом
Александрия останется без капитана
Новый партнер для Довбика и Цыганкова. Жирона очень хочет игрока Барселоны
Карлос Балеба Роберто Де Дзерби Паулу Фонсека Мойсес Кайседо Брайтон Лилль трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник ФК Брайтон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что с дисциплиной, Патрик?
Футбол | 30 августа 2023, 08:24 7
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?

К новому наставнику «горняков» есть серьезные вопросы относительно количества карточек в его команде

ДЮБУА: «Усик не схватился за яйца, его скрутило после удара по корпусу»
Бокс | 29 августа 2023, 14:43 30
ДЮБУА: «Усик не схватился за яйца, его скрутило после удара по корпусу»
ДЮБУА: «Усик не схватился за яйца, его скрутило после удара по корпусу»

Британец продолжает считать, что нанес удар без нарушений правил

С чемпионата не снимаются: клуб Второй лиги вернулся к тренировкам
Футбол | 30.08.2023, 12:10
С чемпионата не снимаются: клуб Второй лиги вернулся к тренировкам
С чемпионата не снимаются: клуб Второй лиги вернулся к тренировкам
Сбили почти все. Силы ПВО отразили крупную атаку российских террористов
Война | 30.08.2023, 12:25
Сбили почти все. Силы ПВО отразили крупную атаку российских террористов
Сбили почти все. Силы ПВО отразили крупную атаку российских террористов
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 30.08.2023, 00:11
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
29.08.2023, 08:44 1
Бокс
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
28.08.2023, 23:31
Футбол
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
28.08.2023, 08:07
Бокс
Шесть лучших трансферов свободных агентов в АПЛ нынешним летом
Шесть лучших трансферов свободных агентов в АПЛ нынешним летом
28.08.2023, 14:36 1
Футбол
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
28.08.2023, 23:07 18
Теннис
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
29.08.2023, 17:12 9
Футбол
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
28.08.2023, 13:41 7
Футбол
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
29.08.2023, 01:35 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем