ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал замену для Кайседо
Карлос Балеба стал игроком команды Де Дзерби
Камерунский опорный полузащитник Карлос Балеба официально перешел из французского «Лилля» в английский «Брайтон».
«Чайки» заплатили за 19-летнего таланта 27 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро прописаны в сделке в качестве бонусов. Сам игрок подписал с клубом пятилетний контракт.
Портал Transfermarkt оценивает Карлоса Балебу всего лишь в 5 миллионов евро, но после рекордного трансфера Мойсеса Кайседо в «Челси» у «Брайтона» есть возможность переплатить за нужного им футболиста.
Интересно, что Карлос меняет одного экс-тренера «Шахтера» на другого. В «Лилле» он работал с Паулу Фонсекой (возглавлял «горняков» с 2016 по 2019 год), а в «Брайтоне» его будет тренировать Роберто Де Дзерби (коуч «Шахтера» в сезоне 2021/22).
We're delighted to confirm the signing of Carlos Baleba from Lille, for undisclosed terms! 🙌— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 29, 2023
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