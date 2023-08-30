Криштиану РОНАЛДУ: «Фантастическая игра команды»

38-летний звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил клуб с победой.

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» со счетом 4:0 в матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду оформил дубль и отдал голевую передачу.

«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками!

Фантастическая игра команды! Вперед, «Аль-Наср»!» – написал португалец в твиттере.

После 6 сыгранных туров «Аль-Наср» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии по футболу.