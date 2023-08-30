Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Фантастическая игра команды»
Саудовская Аравия
30 августа 2023, 11:59 | Обновлено 30 августа 2023, 12:00
354
1

Криштиану РОНАЛДУ: «Фантастическая игра команды»

Португальская звезда прокомментировал последнюю победу своего клуба

30 августа 2023, 11:59 | Обновлено 30 августа 2023, 12:00
354
1
Криштиану РОНАЛДУ: «Фантастическая игра команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

38-летний звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил клуб с победой.

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» со счетом 4:0 в матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду оформил дубль и отдал голевую передачу.

«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками!

Фантастическая игра команды! Вперед, «Аль-Наср»!» – написал португалец в твиттере.

После 6 сыгранных туров «Аль-Наср» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

По теме:
ВИДЕО. Смог найти себя. Роналду вспомнил позабытый вкус голов
Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии
Гарри КЕЙН: «Хотел бы играть на высоком уровне еще 7-8 лет»
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что с дисциплиной, Патрик?
Футбол | 30 августа 2023, 08:24 7
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?

К новому наставнику «горняков» есть серьезные вопросы относительно количества карточек в его команде

Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Футбол | 30 августа 2023, 07:35 0
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли

Главные новости за 29 августа на Sport.ua

ДЮБУА: «Усик не схватился за яйца, его скрутило после удара по корпусу»
Бокс | 29.08.2023, 14:43
ДЮБУА: «Усик не схватился за яйца, его скрутило после удара по корпусу»
ДЮБУА: «Усик не схватился за яйца, его скрутило после удара по корпусу»
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
Футбол | 30.08.2023, 10:37
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
С чемпионата не снимаются: клуб Второй лиги вернулся к тренировкам
Футбол | 30.08.2023, 12:10
С чемпионата не снимаются: клуб Второй лиги вернулся к тренировкам
С чемпионата не снимаются: клуб Второй лиги вернулся к тренировкам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Igor🃏Кyiv
Мане, після переходу з Баварії, одразу забив👍👍👍 Дуже прикро, що такий футболіст грає у саудів, а не в Європі грьобані баварці!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
28.08.2023, 23:40 9
Волейбол
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
29.08.2023, 04:14
Футбол
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
28.08.2023, 23:31
Футбол
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
29.08.2023, 08:44 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
28.08.2023, 15:37 25
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
29.08.2023, 06:35 12
Футбол
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
28.08.2023, 13:41 7
Футбол
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
29.08.2023, 06:09
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем