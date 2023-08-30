Криштиану РОНАЛДУ: «Фантастическая игра команды»
Португальская звезда прокомментировал последнюю победу своего клуба
38-летний звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил клуб с победой.
«Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» со счетом 4:0 в матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду оформил дубль и отдал голевую передачу.
«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками!
Фантастическая игра команды! Вперед, «Аль-Наср»!» – написал португалец в твиттере.
После 6 сыгранных туров «Аль-Наср» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
What an amazing atmosphere in our stadium!— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 29, 2023
Very happy to celebrate this win with our fans!💛💙
Fantastic performance from the Team!👏🏼💪🏼
Vamooos @AlNassrFC_EN !⚽️⚽️ pic.twitter.com/vyjNRL4tub
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