Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии

В очередном матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» разгромил команду «Аль-Шабаб» (4:0).

звездный португалец Криштиану Роналду в первом тайме сделал дубль. КриРо реализовал два пенальти на 13-й и 38-й минуте.

Кроме дубля, португалец еще отдал голевой пас на сенегальца Садио Мане на 41-й минуте.

❗️ ВИДЕО: Дубль Роналду и гол Мане

Во 2-м тайме был забит еще один гол. В итоге «Аль-Наср» уверенно победил «Аль-Шабаб» со счетом 4:0.

После 4 туров «Аль-Наср» имеет 2 победы и 2 поражения и с 6 очками занимает 6-е место. Лидируют «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» (по 12 баллов).

«Аль-Ахли» в этот игровой день победил «Аль-Таи» (2:0), голами у хозяев отметились Рияд Марез (39 мин) и Франк Кессье (59 мин).

Чемпионат Саудовской Аравии

4-й тур, 29 августа

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 4:0

Голы: Роналду, 13 (пен), 38 (пен), Мане, 41, Аль-Ганам, 80

Незабитый пенальти: Гариб, 63 (Аль-Наср)

Другие результаты дня

Аль-Ахдуд – Аль-Таавун – 0:1

Дамак – Аль-Фатех – 2:2

Аль-Халидж – Аль-Хазем – 1:1

Аль-Ахли – Аль-Таи – 2:0

Турнирная таблица