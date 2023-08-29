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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
29.08.2023 21:00 – FT 4 : 0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
29 августа 2023, 23:07 | Обновлено 29 августа 2023, 23:51
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Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии

Криштиану в первом тайме забил два гола с пенальти и сделал голевую передачу

29 августа 2023, 23:07 | Обновлено 29 августа 2023, 23:51
722
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Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В очередном матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» разгромил команду «Аль-Шабаб» (4:0).

звездный португалец Криштиану Роналду в первом тайме сделал дубль. КриРо реализовал два пенальти на 13-й и 38-й минуте.

Кроме дубля, португалец еще отдал голевой пас на сенегальца Садио Мане на 41-й минуте.

❗️ ВИДЕО: Дубль Роналду и гол Мане

Во 2-м тайме был забит еще один гол. В итоге «Аль-Наср» уверенно победил «Аль-Шабаб» со счетом 4:0.

После 4 туров «Аль-Наср» имеет 2 победы и 2 поражения и с 6 очками занимает 6-е место. Лидируют «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» (по 12 баллов).

«Аль-Ахли» в этот игровой день победил «Аль-Таи» (2:0), голами у хозяев отметились Рияд Марез (39 мин) и Франк Кессье (59 мин).

Чемпионат Саудовской Аравии

4-й тур, 29 августа

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 4:0

Голы: Роналду, 13 (пен), 38 (пен), Мане, 41, Аль-Ганам, 80

Незабитый пенальти: Гариб, 63 (Аль-Наср)

Другие результаты дня

  • Аль-Ахдуд – Аль-Таавун – 0:1
  • Дамак – Аль-Фатех – 2:2
  • Аль-Халидж – Аль-Хазем – 1:1
  • Аль-Ахли – Аль-Таи – 2:0

Турнирная таблица

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Султан Аль-Ганнам (Аль-Наср Эр-Рияд).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Источник Sport.ua
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