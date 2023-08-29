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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
29.08.2023 21:00 – FT 4 : 0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
29 августа 2023, 21:53 | Обновлено 29 августа 2023, 23:09
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0

ВИДЕО. Роналду в первом тайме сделал дубль и отдал голевой пас на Мане

Криштиану забил два пенальти на 13-й и 38-й минуте

29 августа 2023, 21:53 | Обновлено 29 августа 2023, 23:09
1120
0
ВИДЕО. Роналду в первом тайме сделал дубль и отдал голевой пас на Мане
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В очередном матче в Саудовской Аравии звездный португалец Криштиану Роналду в первом тайме сделал дубль.

В матче 3-го тура «Аль-Наср» принимает команду «Аль-Шабаб». КриРо забил два пенальти на 13-й и 38-й минуте.

Кроме дубля, португалец еще отдал голевой пас на сенегальца Садио Мане на 41-й минуте.

После первого тайма «Аль-Наср» уверенно побеждает «Аль-Шабаб» со счетом 3:0.

❗️ ВИДЕО: Дубль Роналду и ассист на Мане

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Источник Sport.ua
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