29.08.2023 21:00 – FT 4 : 0
Саудовская Аравия29 августа 2023, 21:53 | Обновлено 29 августа 2023, 23:09
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ВИДЕО. Роналду в первом тайме сделал дубль и отдал голевой пас на Мане
Криштиану забил два пенальти на 13-й и 38-й минуте
29 августа 2023, 21:53 | Обновлено 29 августа 2023, 23:09
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В очередном матче в Саудовской Аравии звездный португалец Криштиану Роналду в первом тайме сделал дубль.
В матче 3-го тура «Аль-Наср» принимает команду «Аль-Шабаб». КриРо забил два пенальти на 13-й и 38-й минуте.
Кроме дубля, португалец еще отдал голевой пас на сенегальца Садио Мане на 41-й минуте.
После первого тайма «Аль-Наср» уверенно побеждает «Аль-Шабаб» со счетом 3:0.
❗️ ВИДЕО: Дубль Роналду и ассист на Мане
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