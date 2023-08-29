ВИДЕО. Роналду в первом тайме сделал дубль и отдал голевой пас на Мане

В очередном матче в Саудовской Аравии звездный португалец Криштиану Роналду в первом тайме сделал дубль.

В матче 3-го тура «Аль-Наср» принимает команду «Аль-Шабаб». КриРо забил два пенальти на 13-й и 38-й минуте.

Кроме дубля, португалец еще отдал голевой пас на сенегальца Садио Мане на 41-й минуте.

После первого тайма «Аль-Наср» уверенно побеждает «Аль-Шабаб» со счетом 3:0.

❗️ ВИДЕО: Дубль Роналду и ассист на Мане