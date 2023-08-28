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Франция
28 августа 2023, 18:52 |
298
0

Челси интересуется форвардом Лиона

Французский клуб хотел включить в сделку Андрея Сантоса

28 августа 2023, 18:52 |
298
0
Челси интересуется форвардом Лиона
Twitter (Фабрицио Романо). Брэдли Баркола

Английский «Челси» интересуется форвардом французского «Лиона» Брэдли Баркола, сообщает Фабрицио Романо.

На прошлой неделе между клубами состоялись переговоры, однако «Лиона» хотел включить в сделку по 20-летнему Баркола аренду новичка «Челси» Андрея Сантоса. Сейчас переговоры остановлены, поскольку Сантос перешел в аренду в «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне в составе «Лиона» Брэдли Баркола сыграл два матча.

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Лион Брэдли Баркола Челси трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Андрей Сантос трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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