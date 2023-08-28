Челси интересуется форвардом Лиона

Английский «Челси» интересуется форвардом французского «Лиона» Брэдли Баркола, сообщает Фабрицио Романо.

На прошлой неделе между клубами состоялись переговоры, однако «Лиона» хотел включить в сделку по 20-летнему Баркола аренду новичка «Челси» Андрея Сантоса. Сейчас переговоры остановлены, поскольку Сантос перешел в аренду в «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне в составе «Лиона» Брэдли Баркола сыграл два матча.