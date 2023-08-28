Челси интересуется форвардом Лиона
Французский клуб хотел включить в сделку Андрея Сантоса
Английский «Челси» интересуется форвардом французского «Лиона» Брэдли Баркола, сообщает Фабрицио Романо.
На прошлой неделе между клубами состоялись переговоры, однако «Лиона» хотел включить в сделку по 20-летнему Баркола аренду новичка «Челси» Андрея Сантоса. Сейчас переговоры остановлены, поскольку Сантос перешел в аренду в «Ноттингем Форест».
В нынешнем сезоне в составе «Лиона» Брэдли Баркола сыграл два матча.
Chelsea & OL discussed about Bradley Barcola last week but he’s currently not close to #CFC 🔵🇫🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023
Understand Chelsea are considering different options as Olympique Lyon wanted Andrey Santos on loan as part of the deal.
Talks for Barcola stopped since Andrey joined #NFFC. pic.twitter.com/GmIMylUVcj
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