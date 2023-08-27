Ньюкасл – Ливерпуль. Стали известны стартовые составы
Центральный матч 3-го тура АПЛ начнется в 18:30
Сегодня, 27 августа, «Ньюкасл» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче третьего тура Английской Премьер-лиги примет «Ливерпуль». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Эдди Хау и Юргена Клоппа на матч:
«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараеш, Тонали, Жоэлинтон, Алмирон, Гордон, Исаак.
«Ливерпуль»: Алиссон, Трент, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Собослаи, Диас, Гакпо, Салах.
⚫️ HOWAY THE LADS! ⚪️#NEWLIV // #NUFC pic.twitter.com/e2FLLRprZw— Newcastle United FC (@NUFC) August 27, 2023
Here’s how we line up for #NEWLIV 🔴— Liverpool FC (@LFC) August 27, 2023
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