Ньюкасл – Ливерпуль. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 27 августа, «Ньюкасл» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче третьего тура Английской Премьер-лиги примет «Ливерпуль». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Эдди Хау и Юргена Клоппа на матч:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараеш, Тонали, Жоэлинтон, Алмирон, Гордон, Исаак.

«Ливерпуль»: Алиссон, Трент, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Собослаи, Диас, Гакпо, Салах.

