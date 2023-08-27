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Англия
27 августа 2023, 17:44 | Обновлено 27 августа 2023, 19:03
347
0

Ньюкасл – Ливерпуль. Стали известны стартовые составы

Центральный матч 3-го тура АПЛ начнется в 18:30

27 августа 2023, 17:44 | Обновлено 27 августа 2023, 19:03
347
0
Ньюкасл – Ливерпуль. Стали известны стартовые составы
ФК Ливерпуль

Сегодня, 27 августа, «Ньюкасл» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче третьего тура Английской Премьер-лиги примет «Ливерпуль». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Эдди Хау и Юргена Клоппа на матч:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараеш, Тонали, Жоэлинтон, Алмирон, Гордон, Исаак.

«Ливерпуль»: Алиссон, Трент, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Собослаи, Диас, Гакпо, Салах.

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Источник Sport.ua
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