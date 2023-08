Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ

Саудовский клуб «Аль-Наср» совершил феноменальный камбэк, забив 3 гола в конце игры квалификации азиатской Лиги чемпионов.

Португальский форвард Криштиану Роналду и его партнеры в матче против команды «Шабаб Аль-Ахли» Дубай проигрывали со счетом 1:2 до 88-й минуте, однако сумели за оставшееся время перевернуть игру и забить 3 гола!

❗️ ВИДЕО. Суперкамбэк Аль-Насра с участием Роналду

Победный гол забил Талиска на 90+5 мин, а Роналду сделал ассист на 90+7 мин на Марцело Брозовича, который установил окончательный счет матча – 4:2 в пользу клуба «Аль-Наср».

Криштиану и его партнеры пробились в основной раунд Лиги чемпионов Азии.

Лига чемпионов Азии

Финал квалификации, 22 августа

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Шабаб Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 4:2

Голы: Талиска, 11, 90+5, Аль-Ганам, 88, Брозович, 90+7 –Альхассани, 18, 46.

ВИДЕО. Ассист Роналду та гол Брозовича на 90+7 минуте

