ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера

Португальский форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду накричал на судью и толкнул тренера соперников.

«Аль-Наср» совершил большой камбэк, забив 3 гола в конце игры квалификации азиатской Лиги чемпионов против команды «Шабаб Аль-Ахли» Дубай из ОАЭ.

«Аль-Наср» проигрывал со счетом 1:2 до 88-й минуты, однако сумел за оставшееся время перевернуть игру и забить 3 гола! Криштиану и его партнеры пробились в основной раунд Лиги чемпионов Азии.

У саудовского клуба дубль оформил Талиска (11, 90+5 мин), также забили Аль-Ганам (88), в самом конце игры отличился Брозович (90+7 мин), причем ассист сделал Криштиану Роналду. У соперника из ОАЭ дважды забил Альхассани (18, 46 мин).

Интересно, что в одном из эпизодов матча, сразу после первого тайма, Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера соперника.

Лига чемпионов Азии. Финал квалификации, 22 августа

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Шабаб Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 4:2

Голы: Талиска, 11, 90+5, Аль-Ганам, 88, Брозович, 90+7 – Альхассани, 18, 46.

ВИДЕО. Роналду толкнул тренера соперника

ВИДЕО. Роналду оскорбил арбитра