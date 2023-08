Вингер Спортинга может вернуться в Италию

Вингер лиссабонского «Спортинга» Жоване Кабрал близок к переходу в итальянскую «Салернитану», сообщает Фабрицио Романо.

Клубы уже согласовали аренду 25-летнего игрока сборной Кабо-Верде с возможностью выкупа за 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне в составе «Спортинга» Кабрал сыграл 10 матчей. Для кабовердийца это второй в карьере переход в Серию А - в январе 2022 года его арендовал римский «Лацио», за который он сыграл 4 матча и забил один гол.

Помимо Кабрала, «Салернитана» также близка к подписанию вингера французского «Ренна» Лума Чауны с процентом от последующей продажи.

