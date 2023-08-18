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  4. Салернитана подписала нигерийского форварда, которым интересовалось Динамо
Италия
18 августа 2023, 13:52 |
911
1

Салернитана подписала нигерийского форварда, которым интересовалось Динамо

Чуквубуйкем Иквуэмеси продолжит карьеру в итальянской Серии А

18 августа 2023, 13:52 |
911
1
Салернитана подписала нигерийского форварда, которым интересовалось Динамо
salernitana.it

Клуб итальянской Серии А «Салернитана» объявил о покупке 22-летнего центрфорварда словенского «Целе» Чуквубуйкема Иквуэмеси.

Футболист подписал контракт с итальянским клубом до конца сезона-2026/27 с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

По неофициальной информации за Иквуэмеси «Салернитана» заплатила 1,8 миллиона евро.

В феврале нынешнего года СМИ сообщали, что 2,5 миллиона евро «Целе» за Иквуэмеси предлагало «Динамо», однако тогда трансфер так и не состоялся.

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Чуквубуйкем Иквуэмеси Целе Салернитана трансферы Серии A трансферы
Источник ФК Салернитана
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ALKOSruLKA
...Динамо "цікавиться" лише вільними агентами... і бажано з орбіти Селюка чи Шаблія. А те, що африканський ноу-нейм між ДК і Салернітаною вибрав останню, нічого хорошого не демонструє як в плані менеджменту киян так і щодо рівня нашого чемпіонату...
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