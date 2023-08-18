Италия18 августа 2023, 13:52 |
911
1
Салернитана подписала нигерийского форварда, которым интересовалось Динамо
Чуквубуйкем Иквуэмеси продолжит карьеру в итальянской Серии А
18 августа 2023, 13:52 |
911
1
Клуб итальянской Серии А «Салернитана» объявил о покупке 22-летнего центрфорварда словенского «Целе» Чуквубуйкема Иквуэмеси.
Футболист подписал контракт с итальянским клубом до конца сезона-2026/27 с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.
По неофициальной информации за Иквуэмеси «Салернитана» заплатила 1,8 миллиона евро.
В феврале нынешнего года СМИ сообщали, что 2,5 миллиона евро «Целе» за Иквуэмеси предлагало «Динамо», однако тогда трансфер так и не состоялся.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2023, 22:48 169
Киевляне вышли в решающий раунд квалификации Лиги конференций
Футбол | 18 августа 2023, 01:41 0
«Заря», «Днепр-1» и «Динамо» уже знают, к кому готовиться
Футбол | 18.08.2023, 11:42
Футбол | 18.08.2023, 14:13
Футбол | 18.08.2023, 05:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
...Динамо "цікавиться" лише вільними агентами... і бажано з орбіти Селюка чи Шаблія. А те, що африканський ноу-нейм між ДК і Салернітаною вибрав останню, нічого хорошого не демонструє як в плані менеджменту киян так і щодо рівня нашого чемпіонату...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2023, 10:43 18
17.08.2023, 00:11 2
17.08.2023, 22:53 14
18.08.2023, 00:06 5
17.08.2023, 23:00 7
17.08.2023, 21:49
16.08.2023, 23:40 1
17.08.2023, 00:17 4