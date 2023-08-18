Салернитана подписала нигерийского форварда, которым интересовалось Динамо

Клуб итальянской Серии А «Салернитана» объявил о покупке 22-летнего центрфорварда словенского «Целе» Чуквубуйкема Иквуэмеси.

Футболист подписал контракт с итальянским клубом до конца сезона-2026/27 с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

По неофициальной информации за Иквуэмеси «Салернитана» заплатила 1,8 миллиона евро.

В феврале нынешнего года СМИ сообщали, что 2,5 миллиона евро «Целе» за Иквуэмеси предлагало «Динамо», однако тогда трансфер так и не состоялся.